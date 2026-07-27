Detuvieron a la madre de la nena de 2 años fallecida en Villa Gesell. 

Efectivos de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (DDI) detuvieron este lunes por la tarde a la madre de Isabella, la niña de dos años que murió en Villa Gesell . La Justicia continúa con la investigación para determinar las circunstancias del fallecimiento.

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La causa por la muerte de la niña de 2 años en Villa Gesell registró este lunes un importante avance luego de que la Justicia ordenara la detención de su madre , Lucía Sosa (44). La mujer quedó acusada por el delito de abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo , mientras los investigadores continúan analizando las circunstancias que rodearon el fallecimiento.

La madre de la niña, Lucía Sosa, llevó el lunes a su hija al Hospital Municipal Arturo Illia de Villa Gesell luego de que la menor dejara de presentar signos vitales . Ante los médicos, la mujer aseguró que la pequeña había broncoaspirado mientras tomaba la mamadera , una versión que ahora es analizada por los investigadores en el marco de la causa.

No obstante, los resultados de la autopsia modificaron el rumbo de la investigación . Según el informe forense, la menor falleció como consecuencia de una hipoxemia provocada por una asfixia obstructiva , un cuadro que implica una interrupción del ingreso de oxígeno al organismo y que desencadenó un paro cardíaco .

La detención fue ordenada en el marco de la causa que tramita la Unidad Funcional de Instrucción Descentralizada N° 6 del Departamento Judicial de Dolores, bajo la conducción del fiscal Juan Pablo Calderón. El equipo investigador lleva casi una semana recolectando pruebas y reconstruyendo la secuencia de hechos que terminó con la muerte de la menor, registrada el 21 de julio pasado.

Tras su detención, la mujer quedó alojada en una dependencia policial y permanecerá a disposición de la Justicia, bajo la órbita del juzgado interviniente y de la fiscalía encargada de avanzar con la investigación.

La investigación sumará este miércoles un nuevo testimonio con la declaración de Lucas Ruiz (17), uno de los hijos biológicos de Lucía Sosa. Días atrás, el joven había señalado públicamente a su madre como responsable por la muerte de sus tres hermanas y expresó su deseo de que permaneciera “presa o en un psiquiátrico”.

Los escabrosos antecedentes de la madre de la nena

El caso generó un fuerte impacto luego de conocerse que Lucía Sosa ya había atravesado una investigación judicial vinculada a la muerte de otras dos hijas. En 2018, la mujer llegó a juicio oral por el fallecimiento de su beba Yazmín, de apenas 11 meses, ocurrido en Mar del Plata.

La causa terminó con una absolución para ella y su pareja, quienes habían permanecido prófugos durante varios días antes de entregarse a la Policía. Tras casi dos años detenidos, ambos mantuvieron su postura de inocencia hasta la resolución definitiva que descartó la acusación en su contra.

En el marco de aquel debate oral, la Justicia también revisó el fallecimiento de otra hija de Sosa, una bebé de seis meses ocurrido en 2013. Los jueces determinaron que en ninguno de los dos casos existían elementos que permitieran comprobar la presencia de lesiones traumáticas o signos compatibles con abuso físico, por lo que las muertes fueron atribuidas a cuadros de insuficiencia respiratoria.

Luego de la absolución dictada por los tribunales marplatenses, Lucía Sosa se trasladó a Villa Gesell, donde rehízo su vida, formó una nueva pareja y tuvo dos hijos. La niña de dos años cuya muerte es investigada actualmente pertenecía a esa nueva familia, constituida años después de los juicios que habían generado una fuerte repercusión judicial y mediática.

La investigación está a cargo del fiscal Juan Pablo Calderón, de la Unidad Funcional de Instrucción de Pinamar.