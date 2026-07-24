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24 de julio de 2026 - 18:59
Policiales

Tucumán: buscan a una mujer de 45 años que está desaparecida desde hace cinco días

Desde el viernes 17 de julio no hay información sobre el paradero de la mujer de 45 años, cuyo último registro fue en Tucumán. Familiares y autoridades mantienen activo el operativo de búsqueda.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Buscan a una mujer de 45 años que está desaparecida desde hace cinco días en Tucumán.&nbsp;

Buscan a una mujer de 45 años que está desaparecida desde hace cinco días en Tucumán. 

Eloísa Viaña es buscada por la Policía de Tucumán luego de que sus familiares denunciaran su desaparición. La mujer, de entre 45 y 50 años, no es vista desde el viernes 17 de julio y las autoridades solicitaron la ayuda de la población para obtener datos que puedan orientar la investigación.

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Tucumán: buscan a una mujer de 45 años que está desaparecida desde hace cinco días

La búsqueda de Eloísa Viaña continúa en Tucumán luego de que la Policía recibiera la denuncia por su desaparición. La mujer, de entre 45 y 50 años, permanece sin ser localizada desde el viernes 17 de julio, por lo que los organismos intervinientes difundieron un pedido urgente de colaboración y solicitaron a quienes tengan información que se comuniquen con las autoridades.

De acuerdo con la descripción difundida por la Policía de Tucumán, Eloísa tiene cabello negro, ojos oscuros y contextura mediana. Estos datos forman parte del pedido de colaboración emitido por las autoridades para facilitar su identificación y aportar información que ayude a encontrarla.

La mujer fue vista por última vez durante la tarde del viernes pasado y desde entonces permanece desaparecida. La Policía de Tucumán mantiene activo el operativo para dar con su ubicación y solicita la colaboración de quienes puedan aportar datos.

La incertidumbre crece con el correr de las horas debido a la ausencia de datos sobre qué ocurrió con Eloísa Viaña. Frente a esta situación, las autoridades pusieron en marcha un operativo de búsqueda y difundieron el caso, mientras sus allegados impulsaron una campaña en redes sociales para sumar ayuda y obtener información.

Necesitamos tu ayuda. Cualquier información puede ser clave. Ayudanos a encontrarla”, expresó la familia de Eloísa en mensajes difundidos en redes sociales, según informaron medios tucumanos.

Las autoridades difundieron un pedido de colaboración junto con un número telefónico de contacto para que la comunidad pueda aportar cualquier información que permita avanzar en la búsqueda de la mujer desaparecida.

Tucumán: buscan a una mujer de 46 años en San Andrés

Una mujer de 46 años es buscada intensamente en Tucumán luego de que se perdiera contacto con ella tras asistir a un evento social durante el fin de semana. La Justicia tomó intervención y activó un protocolo de búsqueda con alcance provincial para intentar establecer dónde se encuentra.

El caso comenzó a ser investigado a partir de una denuncia realizada en la Comisaría de San Andrés por Brisa María Herrera, de 22 años, quien alertó sobre la desaparición de su madre, Natalia Lorena Pérez. La presentación dio inicio al operativo de búsqueda que continúa activo en la provincia.

La mujer fue vista por última vez cuando salió de su casa en Pacará Pintado durante la tarde del sábado 18 de julio. De acuerdo con la denuncia realizada por su hija había informado que se dirigía a una fiesta en Tafí Viejo y desde ese momento no hubo nuevos datos sobre su ubicación.

Según relató la denunciante, el último contacto con Natalia ocurrió este miércoles a través de mensajes de WhatsApp. En esa conversación, la mujer le indicó a su hija que estaba por regresar a su domicilio, pero luego su teléfono dejó de tener señal y no volvió a registrar actividad en sus redes o plataformas digitales.

Las autoridades difundieron la descripción física de Natalia Lorena Pérez para facilitar su identificación. Según la información oficial, la mujer mide aproximadamente 1,60 metros, es de contextura delgada, tiene ojos negros y cabello teñido de color rojizo. Como rasgo particular, posee un tatuaje visible de la Virgen del Valle en uno de sus brazos.

Al momento de ausentarse, Pérez vestía zapatillas deportivas negras marca Puma, una calza negra y un camperón del mismo color. Las autoridades difundieron estos datos como parte de la descripción destinada a facilitar su identificación y solicitar colaboración a la comunidad.

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