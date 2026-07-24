Ferias, peñas y espectáculos: la agenda del fin de semana en Jujuy, Salta y Tucumán

El último fin de semana de las vacaciones de invierno llega con una amplia agenda de actividades en el norte argentino. Jujuy, Salta y Tucumán ofrecerán ferias, festivales, peñas, espectáculos, recorridos turísticos y propuestas para toda la familia entre el sábado 25 y el domingo 26 de julio.
Jujuy: ferias, peñas y fiestas patronales
Paseo de Invierno en San Salvador de Jujuy
La Plaza Vilca volverá a ser uno de los puntos más convocantes del fin de semana con el Paseo de Invierno, que funcionará de 11 a 21. Habrá patio gastronómico, food trucks, feria de artesanos y emprendedores, juegos para niños, espectáculos musicales y actividades recreativas para toda la familia.
Peñas en la capital
Las tradicionales peñas abrirán sus puertas desde las 20, con música folclórica en vivo, gastronomía regional, ballets y artistas invitados.
Circuito Histórico gratuito
Quienes quieran recorrer el casco céntrico podrán participar de las visitas guiadas gratuitas que parten desde Plaza Belgrano a las 10 y a las 15, recorriendo el Cabildo, la Catedral, la Casa de Gobierno y otros edificios históricos.
Purmamarca recibe a los tejedores
Durante el sábado y el domingo se desarrollará el 14° Encuentro de Tejedores, con exposición y venta de textiles, talleres, música andina y la presencia de artesanos de distintos puntos de la región.
Expo Raíces en El Carmen
Otra de las grandes propuestas será la Expo Raíces, abierta de 9 a 20, con feria gastronómica, emprendedores, artesanos, música en vivo, actividades gauchas y exposición productiva.
Fiestas patronales en distintos puntos de la provincia
El 25 de julio, día de San Santiago Apóstol, habrá celebraciones religiosas y populares en varias localidades jujeñas.
Entre ellas se destacan:
- Maimará: procesión, desfile, festival y feria regional.
- Yala: procesión, música en vivo, feria gastronómica y artesanos.
- Yavi: actividades religiosas desde las 9 y feria regional.
- Huacalera: misa, procesión y festival popular desde las 10.30.
Además, durante el fin de semana habrá actividad deportiva con programación de la Liga Jujeña de Fútbol, torneos de hockey, rugby, propuestas de trekking y excursiones en Yala, Termas de Reyes y la Quebrada, además de los recorridos del Tren Solar de la Quebrada.
Salta: peñas, museos y turismo
La capital salteña también ofrecerá múltiples actividades para quienes todavía disfrutan del receso invernal.
El Centro Cultural América tendrá espectáculos gratuitos, teatro de títeres y talleres para niños, mientras que la tradicional calle Balcarce volverá a concentrar peñas con música en vivo y gastronomía regional.
Entre las propuestas más elegidas también aparecen:
- Visitas guiadas en el Museo Güemes.
- Paseos en el Teleférico San Bernardo.
- Recorridos por el Museo de Arqueología de Alta Montaña (MAAM).
Cafayate, Cachi y San Lorenzo
Quienes viajen por el interior salteño podrán disfrutar de:
- Cafayate: bodegas abiertas, degustaciones y el Museo de la Vid y el Vino.
- Cachi: mercado artesanal y gastronomía regional.
- San Lorenzo: senderismo, naturaleza y circuitos gastronómicos.
Tucumán: teatro, música y actividades para toda la familia
La agenda tucumana también estará marcada por los espectáculos culturales.
En el Centro Cultural Virla habrá conciertos y presentaciones musicales durante el viernes y el domingo.
El Teatro Alberdi ofrecerá funciones de stand up y un musical infantil, mientras que la Sala Tríbulo presentará una noche de música brasileña y teatro.
Más actividades
La programación se completa con:
- Yerba Buena: Encuentro Solidario de las Colectividades, con gastronomía, música y bailes típicos.
- San Pedro de Colalao: cine, teatro, música, actividades infantiles y espectáculos de mapping.
- La Casa de Yamil: peñas folclóricas durante todo el fin de semana.
- Tafí del Valle: paseos guiados, feria de artesanos y gastronomía regional.
- San Javier: trekking, parapente, miradores y propuestas gastronómicas.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.