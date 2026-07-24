Ferias, peñas y espectáculos: la agenda del fin de semana en Jujuy, Salta y Tucumán

Confirmaron cuándo vuelve el Paseo de Invierno en San Salvador de Jujuy

El último fin de semana de las vacaciones de invierno llega con una amplia agenda de actividades en el norte argentino. Jujuy, Salta y Tucumán ofrecerán ferias, festivales, peñas, espectáculos, recorridos turísticos y propuestas para toda la familia entre el sábado 25 y el domingo 26 de julio .

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La Plaza Vilca volverá a ser uno de los puntos más convocantes del fin de semana con el Paseo de Invierno, que funcionará de 11 a 21 . Habrá patio gastronómico, food trucks, feria de artesanos y emprendedores, juegos para niños, espectáculos musicales y actividades recreativas para toda la familia.

Las tradicionales peñas abrirán sus puertas desde las 20 , con música folclórica en vivo, gastronomía regional, ballets y artistas invitados.

Quienes quieran recorrer el casco céntrico podrán participar de las visitas guiadas gratuitas que parten desde Plaza Belgrano a las 10 y a las 15 , recorriendo el Cabildo, la Catedral, la Casa de Gobierno y otros edificios históricos.

Purmamarca recibe a los tejedores

Durante el sábado y el domingo se desarrollará el 14° Encuentro de Tejedores, con exposición y venta de textiles, talleres, música andina y la presencia de artesanos de distintos puntos de la región.

Expo Raíces en El Carmen

Otra de las grandes propuestas será la Expo Raíces, abierta de 9 a 20, con feria gastronómica, emprendedores, artesanos, música en vivo, actividades gauchas y exposición productiva.

Expo Raíces en El Carmen

Fiestas patronales en distintos puntos de la provincia

El 25 de julio, día de San Santiago Apóstol, habrá celebraciones religiosas y populares en varias localidades jujeñas.

Entre ellas se destacan:

Maimará: procesión, desfile, festival y feria regional.

procesión, desfile, festival y feria regional. Yala: procesión, música en vivo, feria gastronómica y artesanos.

procesión, música en vivo, feria gastronómica y artesanos. Yavi: actividades religiosas desde las 9 y feria regional.

actividades religiosas desde las 9 y feria regional. Huacalera: misa, procesión y festival popular desde las 10.30.

Además, durante el fin de semana habrá actividad deportiva con programación de la Liga Jujeña de Fútbol, torneos de hockey, rugby, propuestas de trekking y excursiones en Yala, Termas de Reyes y la Quebrada, además de los recorridos del Tren Solar de la Quebrada.

Salta: peñas, museos y turismo

La capital salteña también ofrecerá múltiples actividades para quienes todavía disfrutan del receso invernal.

El Centro Cultural América tendrá espectáculos gratuitos, teatro de títeres y talleres para niños, mientras que la tradicional calle Balcarce volverá a concentrar peñas con música en vivo y gastronomía regional.

Entre las propuestas más elegidas también aparecen:

Visitas guiadas en el Museo Güemes .

. Paseos en el Teleférico San Bernardo .

. Recorridos por el Museo de Arqueología de Alta Montaña (MAAM).

Cafayate, Cachi y San Lorenzo

Quienes viajen por el interior salteño podrán disfrutar de:

Cafayate: bodegas abiertas, degustaciones y el Museo de la Vid y el Vino.

bodegas abiertas, degustaciones y el Museo de la Vid y el Vino. Cachi: mercado artesanal y gastronomía regional.

mercado artesanal y gastronomía regional. San Lorenzo: senderismo, naturaleza y circuitos gastronómicos.

Cachi, Salta.

Tucumán: teatro, música y actividades para toda la familia

La agenda tucumana también estará marcada por los espectáculos culturales.

En el Centro Cultural Virla habrá conciertos y presentaciones musicales durante el viernes y el domingo.

El Teatro Alberdi ofrecerá funciones de stand up y un musical infantil, mientras que la Sala Tríbulo presentará una noche de música brasileña y teatro.

Más actividades

La programación se completa con:

Yerba Buena: Encuentro Solidario de las Colectividades, con gastronomía, música y bailes típicos.

Encuentro Solidario de las Colectividades, con gastronomía, música y bailes típicos. San Pedro de Colalao: cine, teatro, música, actividades infantiles y espectáculos de mapping.

cine, teatro, música, actividades infantiles y espectáculos de mapping. La Casa de Yamil: peñas folclóricas durante todo el fin de semana.

peñas folclóricas durante todo el fin de semana. Tafí del Valle: paseos guiados, feria de artesanos y gastronomía regional.

paseos guiados, feria de artesanos y gastronomía regional. San Javier: trekking, parapente, miradores y propuestas gastronómicas.