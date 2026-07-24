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24 de julio de 2026 - 17:59
Turismo.

Ferias, peñas y espectáculos: la agenda del fin de semana en Jujuy, Salta y Tucumán

Del Paseo de Invierno a las fiestas patronales y las peñas, las mejores propuestas para disfrutar el último fin de semana de vacaciones.

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Jujuy: ferias, peñas y fiestas patronales

Paseo de Invierno en San Salvador de Jujuy

La Plaza Vilca volverá a ser uno de los puntos más convocantes del fin de semana con el Paseo de Invierno, que funcionará de 11 a 21. Habrá patio gastronómico, food trucks, feria de artesanos y emprendedores, juegos para niños, espectáculos musicales y actividades recreativas para toda la familia.

Peñas en la capital

Las tradicionales peñas abrirán sus puertas desde las 20, con música folclórica en vivo, gastronomía regional, ballets y artistas invitados.

Circuito Histórico gratuito

Quienes quieran recorrer el casco céntrico podrán participar de las visitas guiadas gratuitas que parten desde Plaza Belgrano a las 10 y a las 15, recorriendo el Cabildo, la Catedral, la Casa de Gobierno y otros edificios históricos.

Purmamarca recibe a los tejedores

Durante el sábado y el domingo se desarrollará el 14° Encuentro de Tejedores, con exposición y venta de textiles, talleres, música andina y la presencia de artesanos de distintos puntos de la región.

Expo Raíces en El Carmen

Otra de las grandes propuestas será la Expo Raíces, abierta de 9 a 20, con feria gastronómica, emprendedores, artesanos, música en vivo, actividades gauchas y exposición productiva.

Expo Ra&iacute;ces en El Carmen

Expo Raíces en El Carmen

Fiestas patronales en distintos puntos de la provincia

El 25 de julio, día de San Santiago Apóstol, habrá celebraciones religiosas y populares en varias localidades jujeñas.

Entre ellas se destacan:

  • Maimará: procesión, desfile, festival y feria regional.
  • Yala: procesión, música en vivo, feria gastronómica y artesanos.
  • Yavi: actividades religiosas desde las 9 y feria regional.
  • Huacalera: misa, procesión y festival popular desde las 10.30.

Además, durante el fin de semana habrá actividad deportiva con programación de la Liga Jujeña de Fútbol, torneos de hockey, rugby, propuestas de trekking y excursiones en Yala, Termas de Reyes y la Quebrada, además de los recorridos del Tren Solar de la Quebrada.

Salta: peñas, museos y turismo

La capital salteña también ofrecerá múltiples actividades para quienes todavía disfrutan del receso invernal.

El Centro Cultural América tendrá espectáculos gratuitos, teatro de títeres y talleres para niños, mientras que la tradicional calle Balcarce volverá a concentrar peñas con música en vivo y gastronomía regional.

Entre las propuestas más elegidas también aparecen:

  • Visitas guiadas en el Museo Güemes.
  • Paseos en el Teleférico San Bernardo.
  • Recorridos por el Museo de Arqueología de Alta Montaña (MAAM).

Cafayate, Cachi y San Lorenzo

Quienes viajen por el interior salteño podrán disfrutar de:

  • Cafayate: bodegas abiertas, degustaciones y el Museo de la Vid y el Vino.
  • Cachi: mercado artesanal y gastronomía regional.
  • San Lorenzo: senderismo, naturaleza y circuitos gastronómicos.
Cachi, Salta.

Cachi, Salta.

Tucumán: teatro, música y actividades para toda la familia

La agenda tucumana también estará marcada por los espectáculos culturales.

En el Centro Cultural Virla habrá conciertos y presentaciones musicales durante el viernes y el domingo.

El Teatro Alberdi ofrecerá funciones de stand up y un musical infantil, mientras que la Sala Tríbulo presentará una noche de música brasileña y teatro.

Más actividades

La programación se completa con:

  • Yerba Buena: Encuentro Solidario de las Colectividades, con gastronomía, música y bailes típicos.
  • San Pedro de Colalao: cine, teatro, música, actividades infantiles y espectáculos de mapping.
  • La Casa de Yamil: peñas folclóricas durante todo el fin de semana.
  • Tafí del Valle: paseos guiados, feria de artesanos y gastronomía regional.
  • San Javier: trekking, parapente, miradores y propuestas gastronómicas.
Simoca, Tucumán.

Simoca, Tucumán.

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