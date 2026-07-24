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24 de julio de 2026 - 12:44
Receso.

Calendario de vacaciones de invierno 2026: quiénes salen y quiénes vuelven a clases

Mientras algunas jurisdicciones ya regresan a las aulas, otras comienzan el receso escolar. El calendario completo de las vacaciones de invierno en Argentina.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Vacaciones . Clases - Foto generada con IA

Las vacaciones de invierno continúan en distintos puntos del país. Este viernes 24 de julio termina el receso para gran parte de las provincias argentinas. Sin embargo, no todos los estudiantes volverán a las aulas el mismo día: mientras la mayoría retomará las clases el lunes 27 de julio, en otros distritos las vacaciones de invierno continuarán hasta fin de mes. El calendario escolar 2026 fue organizado en tres etapas para distribuir el movimiento turístico durante julio.

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Las provincias que vuelven a clases el lunes 27 de julio

Este viernes concluyen las vacaciones de invierno en las siguientes provincias:

  • Catamarca
  • Chubut
  • Corrientes
  • Formosa
  • Jujuy
  • La Pampa
  • La Rioja
  • Misiones
  • Neuquén
  • Río Negro
  • Salta
  • Santa Cruz
  • Tierra del Fuego
  • Tucumán

En todas ellas, los estudiantes regresarán a las aulas el próximo lunes 27 de julio.

Las provincias que siguen de vacaciones

En cambio, los alumnos de estas jurisdicciones todavía tendrán una semana más de descanso:

  • Ciudad Autónoma de Buenos Aires
  • Provincia de Buenos Aires
  • Chaco
  • Santiago del Estero

En estos casos, el receso invernal se extenderá hasta el 31 de julio, por lo que las clases volverán recién el lunes siguiente.

Las provincias que ya retomaron las clases

El primer grupo de provincias finalizó las vacaciones el 17 de julio y esta semana ya retomó el ciclo lectivo:

  • Córdoba
  • Entre Ríos
  • Mendoza
  • San Juan
  • San Luis
  • Santa Fe

Cómo quedó el calendario de vacaciones de invierno 2026

  • 6 al 17 de julio: Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe.
  • 13 al 24 de julio: Catamarca, Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.
  • 20 al 31 de julio: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero.

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