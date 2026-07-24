Calendario de vacaciones de invierno 2026: quiénes salen y quiénes vuelven a clases

Las vacaciones de invierno continúan en distintos puntos del país. Este viernes 24 de julio termina el receso para gran parte de las provincias argentinas. Sin embargo, no todos los estudiantes volverán a las aulas el mismo día: mientras la mayoría retomará las clases el lunes 27 de julio, en otros distritos las vacaciones de invierno continuarán hasta fin de mes. El calendario escolar 2026 fue organizado en tres etapas para distribuir el movimiento turístico durante julio.

Las provincias que vuelven a clases el lunes 27 de julio Este viernes concluyen las vacaciones de invierno en las siguientes provincias:

Catamarca

Chubut

Corrientes

Formosa

Jujuy

La Pampa

La Rioja

Misiones

Neuquén

Río Negro

Salta

Santa Cruz

Tierra del Fuego

Tucumán En todas ellas, los estudiantes regresarán a las aulas el próximo lunes 27 de julio.

Las provincias que siguen de vacaciones En cambio, los alumnos de estas jurisdicciones todavía tendrán una semana más de descanso:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Provincia de Buenos Aires

Chaco

Santiago del Estero En estos casos, el receso invernal se extenderá hasta el 31 de julio, por lo que las clases volverán recién el lunes siguiente. Las provincias que ya retomaron las clases El primer grupo de provincias finalizó las vacaciones el 17 de julio y esta semana ya retomó el ciclo lectivo: Córdoba

Entre Ríos

Mendoza

San Juan

San Luis

Santa Fe Cómo quedó el calendario de vacaciones de invierno 2026 6 al 17 de julio: Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe.

Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe. 13 al 24 de julio: Catamarca, Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.

Catamarca, Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. 20 al 31 de julio: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.