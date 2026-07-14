Vacaciones de invierno: ciclo de cine en formato fílmico en Jujuy y Tilcara

Jujuy tendrá un ciclo de cine en vacaciones de Invierno en 16 mm después de casi 16 años

En estas vacaciones de invierno, Jujuy volverá a vivir una experiencia de cine en formato fílmico con un ciclo de proyecciones en 16 mm que se realizará del 21 al 25 , con funciones dobles, películas argentinas y europeas, y una propuesta que busca recuperar una forma de ver cine que prácticamente no ocurre en la provincia desde hace casi 16 años.

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La actividad fue presentada por Gastón Terrazas , realizador cinematográfico, quien explicó que se trata de una propuesta especial para reencontrarse con el cine en su formato material, antes del dominio de las pantallas digitales y las plataformas.

“ Es una proyección en formato nativo de una película, en formato película, formato 16 mm ”, explicó Terrazas. Si bien muchas obras fueron originalmente pensadas en 35 mm, indicó que por cuestiones técnicas y de disponibilidad se logró gestionar una función en 16 mm a través de contactos con especialistas de Buenos Aires.

“Es una proyección en formato nativo de una película, en formato película, formato 16 mm” “Es una proyección en formato nativo de una película, en formato película, formato 16 mm”

Una experiencia distinta a ver cine digital

El ciclo propone algo más que sentarse a mirar una película. La idea es que el público pueda vivir la experiencia completa: la imagen fílmica, el sonido del proyector, el movimiento de la máquina y la textura visual propia del celuloide.

“La imagen es muy distinta a una imagen digital. La experiencia es totalmente distinta a ver una película en digital” “La imagen es muy distinta a una imagen digital. La experiencia es totalmente distinta a ver una película en digital”

Para quienes crecieron con plataformas, celulares y salas digitalizadas, la propuesta puede ser una forma de descubrir cómo se proyectaban antes las películas. Para los más grandes, en cambio, puede funcionar como un regreso a una experiencia conocida, ligada a otra época del cine.

Terrazas comparó esa sensación con escuchar música en su formato original. La diferencia, dijo, no está solamente en la calidad técnica, sino en la experiencia completa que rodea al formato.

El proyector estará dentro de la sala

Uno de los detalles más atractivos del ciclo es que el proyector estará ubicado dentro de la misma sala, cerca del público. Eso permitirá que los asistentes no solo vean la película, sino también el funcionamiento de la máquina.

“El proyector va a estar en la sala con ustedes” “El proyector va a estar en la sala con ustedes”

Y agregó: “Van a ver el funcionamiento en sí de la máquina”.

Según contó, muchas veces la propia mecánica del proyector genera curiosidad. El sonido, el movimiento y la forma en que la imagen se construye desde la película forman parte del atractivo de la propuesta. “Por ahí la gente se aburre de la película y se pone a ver cómo funciona la máquina, porque es algo muy interesante por sí solo”, comentó.

Funciones dobles durante toda la semana

Las proyecciones se realizarán durante la semana del 21 al 25, con actividades en Jujuy y una función especial el 25 en Tilcara, en la sala CAPEC.

La agenda incluirá funciones dobles todos los días, con horarios desde las 19 horas y cierre entre las 22 y 23 horas, según la programación de cada jornada.

“Van a ser funciones dobles. Empezamos a las 7 de la tarde y terminamos como a las 10, 11 de la noche” “Van a ser funciones dobles. Empezamos a las 7 de la tarde y terminamos como a las 10, 11 de la noche”

La curaduría será amplia y estará pensada para distintos públicos. Según explicó, habrá películas argentinas y europeas, con autores destacados dentro de la historia del cine. “Son proyecciones muy amplias en el sentido de la curaduría. Tenemos películas europeas hasta películas argentinas”, indicó.

Una actividad que requiere cuidado especial

La entrada tendrá un valor de $3.000, en formato de bono contribución. Terrazas explicó que se trata de una colaboración destinada a sostener los costos de la actividad, especialmente por el traslado del proyector, las películas y el trabajo técnico especializado.

“La entrada sale 3.000, que es una colaboración mínima justamente para sostener este tipo de actividades”, señaló.

El realizador remarcó que el celuloide es un material delicado, que puede conservarse durante muchos años, pero siempre bajo condiciones adecuadas.

“El celuloide es algo delicado. Puede mantenerse 100 años tranquilamente, pero en condiciones especiales”, explicó.

Por eso, mover las películas y el equipamiento requiere cuidados específicos y personas capacitadas para manipular este tipo de material.

“Un logro gigantesco” para el cine en Jujuy

Para Terrazas y el grupo que impulsa el ciclo, traer este tipo de proyecciones a Jujuy representa mucho más que organizar una actividad cultural. Es una forma de poner en valor la historia del cine y acercar al público una experiencia que suele quedar reservada para espacios especializados o grandes ciudades.

“Cuando estudiás cine siempre se habla de una forma casi mística de lo que es ver una película proyectada en su formato nativo” “Cuando estudiás cine siempre se habla de una forma casi mística de lo que es ver una película proyectada en su formato nativo”

También remarcó que, en muchos casos, quienes quieren acceder a este tipo de funciones deben hacerlo en salas alternativas de Buenos Aires o en espacios cerrados, con entradas más caras o propuestas menos accesibles.

“Poder hacer que eso se vea acá en Jujuy durante toda una semana es un logro gigantesco para nosotros” “Poder hacer que eso se vea acá en Jujuy durante toda una semana es un logro gigantesco para nosotros”

El ciclo aparece así como una invitación a mirar cine de otra manera: con tiempo, con curiosidad y con una máquina que vuelve a ocupar un lugar central en la sala.

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