Desde la Terminal de Jujuy: aumentó la demanda de pasajes para las vacaciones de invierno

Turismo. Agenda cultural en Salta para el fin de semana largo: qué hacer del 9 al 12 de julio

Durante la mañana de este jueves, la circulación de pasajeros fue constante. Hubo quienes aprovecharon el feriado para realizar una escapada de pocos días, estudiantes que regresaron a sus ciudades y viajeros que decidieron comprar con anticipación los pasajes para las vacaciones.

Eliana, trabajadora de una de las empresas de transporte de la Terminal, contó que la jornada tuvo más actividad de la que imaginaban. "Pensé que hoy iba a estar tranquilo, pero hay bastante movimiento, justamente por el fin de semana largo y las vacaciones", señaló.

Según explicó, la demanda comenzó a crecer tanto para los viajes de estos días como para las próximas semanas, cuando comenzará el receso invernal en distintas provincias del país.

Las vacaciones ya se sienten en la Terminal

El movimiento no solo quedó reflejado en las boleterías. Durante la recorrida por la Terminal también se observó la llegada de turistas y la salida de jujeños que aprovecharon el feriado para viajar.

Una mujer que llegó desde Santiago del Estero contó que eligió nuevamente la provincia para pasar unos días. "Vengo a vacacionar aquí en Jujuy, que me encanta. Vengo todos los años", relató. Incluso aseguró que esta ya es, aproximadamente, su décima visita a la provincia.

También arribaron turistas desde Buenos Aires. Una de ellas explicó que regresó a Jujuy por segunda vez para continuar recorriendo sus paisajes. "La primera vez viajé con ganas y ahora volvemos", comentó antes de partir hacia Purmamarca.

Otra viajera, que visitaba la provincia por primera vez junto a una amiga, contó que aprovecharon sus vacaciones laborales para conocer algunos de los principales atractivos turísticos. "Coincidimos las vacaciones y decidimos venir. Queremos conocer las Salinas, el Tren Solar y después veremos La Quiaca", señaló.

Mientras tanto, desde las boleterías confirmaron que las consultas y ventas para las vacaciones de invierno continúan en aumento. "Hay mucha gente yendo para Mendoza y Córdoba también", explicó Eliana, quien además reconoció que la jornada registró un movimiento mayor al esperado: "Pensé que hoy iba a estar tranquilo, pero hay bastante movimiento, justamente por el fin de semana largo y las vacaciones".

Con las vacaciones de invierno cada vez más cerca, la Terminal de Jujuy ya comenzó a mostrar el ritmo habitual de una de las épocas de mayor movimiento del año, con pasajeros que salen hacia distintos destinos del país y turistas que eligen la provincia para disfrutar de unos días de descanso.