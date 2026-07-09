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9 de julio de 2026 - 11:51
Turismo.

Agenda cultural en Salta para el fin de semana largo: qué hacer del 9 al 12 de julio

Ferias, peñas, teatro, espectáculos, actividades para chicos y propuestas en distintos municipios forman parte de la agenda para disfrutar el fin de semana largo en Salta.

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Redacción de TodoJujuy
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Estas son algunas de las principales opciones para disfrutar entre el 9 y el 12 de julio.

Galas patrióticas y "Güemes, el Musical"

Uno de los grandes atractivos del fin de semana será el regreso de "Güemes, el Musical" al Teatro Provincial Juan Carlos Saravia. La puesta en escena reúne a más de un centenar de artistas y propone un recorrido por la vida del héroe salteño en el marco de las Galas Patrióticas.

Las funciones especiales se realizan este 9 de julio, desde las 21, y forman parte de la programación organizada por la Secretaría de Cultura de la Provincia.

G&uuml;emes: El Musical en Salta&nbsp;

Güemes: El Musical en Salta

Museos, talleres y actividades culturales

Los espacios culturales de la provincia también tendrán una programación especial durante el receso invernal.

Entre las propuestas se destacan el Workshop de Diseño "Texturas del Chaguar", que combina arte textil y cultura wichí, además de muestras, talleres y actividades en museos provinciales.

En Cafayate, el Museo de la Vid y el Vino ofrecerá actividades especiales para grandes y chicos durante el feriado y el resto del fin de semana.

Museo de la Vid y el Vino

Museo de la Vid y el Vino

La Quebrada del Toro celebra la Fiesta de la Papa Andina

El domingo 12 de julio se realizará una nueva edición de la Fiesta y Feria de la Papa Andina en la Quebrada del Toro.

La jornada reunirá productores, artesanos, gastronomía regional y espectáculos folklóricos, en uno de los eventos que busca poner en valor la producción de las comunidades de montaña.

La Fiesta de la Papa Andina se consolida año tras año como un espacio de encuentro que pone en valor la producción local, promueve el trabajo de las comunidades de la Quebrada del Toro y fortalece la preservación de las tradiciones, los saberes ancestrales y la riqueza cultural del territorio salteño.

XIV Fiesta de la Papa Andina en el Museo de Arqueolog&iacute;a de Alta Monta&ntilde;a (MAAM)

XIV Fiesta de la Papa Andina en el Museo de Arqueología de Alta Montaña (MAAM)

Ferias, emprendedores y propuestas gastronómicas

Las ferias también serán protagonistas durante el fin de semana largo. En distintos municipios habrá paseos de artesanos, ferias de emprendedores, patios gastronómicos y mercados regionales que permitirán conocer la producción local mientras se disfruta de música en vivo y espectáculos para toda la familia.

Según el calendario oficial de Turismo, durante julio también habrá talleres, concursos de hilanderas y tejedoras, clases de folclore, actividades recreativas y ferias distribuidas en diferentes localidades de la provincia.

Peñas y música para vivir la noche salteña

Hablar de Salta también es hablar de peñas. Durante todo el fin de semana largo, las tradicionales peñas de la ciudad ofrecerán espectáculos de folklore en vivo, gastronomía regional y la posibilidad de disfrutar de la música salteña en uno de los ambientes más característicos de la provincia.

A la oferta habitual se suman conciertos, espectáculos de stand up y presentaciones musicales en distintos espacios culturales de la capital.

Actividades en los municipios

La agenda no se concentra únicamente en la capital. El calendario invernal incluye propuestas en los municipios salteños.

Habrá circuitos turísticos, experiencias gastronómicas, festivales, actividades recreativas para niños, visitas guiadas, muestras artesanales y celebraciones populares que forman parte de la temporada de invierno impulsada por la provincia.

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