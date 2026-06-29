Secuestraron 70 kilos de cocaína en Salta por un insólito detalle

Una médica con funciones laborales en Gendarmería Nacional y una empresaria reconocida de Tartagal quedaron detenidas en el marco de una causa por presunto narcotráfico en Salta.

Una médica que cumple funciones en Gendarmería Nacional y una cosmetóloga fueron detenidas en Salta después de que una situación inesperada dejara al descubierto unos 70 kilos de cocaína ocultos en el vehículo en el que viajaban. El caso ocurrió sobre la Ruta Nacional 34 , a la altura del ingreso a El Potrero, en jurisdicción de Rosario de la Frontera.

Policiales. Cayó en un control vial en Salta: era buscado por un robo en Jujuy

Las mujeres circulaban de norte a sur en una Renault Duster cuando, según denunciaron, fueron interceptadas por una camioneta blanca sin patente trasera. Durante el supuesto intento de asalto, los ocupantes del otro vehículo realizaron disparos que dañaron la luneta y una de las ruedas.

Después del ataque, las ocupantes lograron continuar la marcha y se comunicaron con las autoridades para denunciar lo ocurrido. La médica y su acompañante explicaron que habían sido perseguidas y atacadas a tiros . Sin embargo, c uando la Policía revisó el vehículo, encontró una situación que cambió por completo el rumbo del procedimiento .

Uno de los disparos había impactado en la parte trasera y levantado la chapa de un doble fondo construido en el baúl. La abertura dejó visibles varios paquetes rectangulares envueltos en material amarillo.

Al inspeccionar el compartimiento, los investigadores hallaron cerca de 70 kilos de cocaína.

Narcotrafico en salta Una médica con funciones laborales en Gendarmería Nacional y una empresaria reconocida de Tartagal quedaron detenidas en el marco de una causa por presunto narcotráfico en Salta.

El disparo que reveló el cargamento

La forma en que se descubrió la droga llamó la atención de los investigadores. De no haberse producido el impacto, el doble fondo podría haber permanecido oculto durante un control superficial.

Las primeras informaciones indican que el cargamento tenía como destino la provincia de Buenos Aires.

Ante el hallazgo, las dos mujeres fueron detenidas y quedaron a disposición de la Justicia. La Fiscalía de Rosario de la Frontera interviene en la causa.

Quiénes son las detenidas

Una de las detenidas fue identificada como una médica de 39 años que presta servicios en el Hospital de Tartagal y también tendría funciones en el Escuadrón 52 de Gendarmería Nacional. Además, sería pareja de un gendarme que trabaja como chofer del jefe del escuadrón de Tartagal.

La segunda detenida es una cosmetóloga de 35 años, reconocida en esa localidad salteña, quien conducía el vehículo al momento del episodio.

Investigan una posible “mexicaneada”

Los investigadores analizan si el ataque fue un intento de robo vinculado con el propio cargamento. Una de las hipótesis sostiene que pudo tratarse de una “mexicaneada”, término utilizado para describir el robo de drogas entre organizaciones criminales.

Según esa línea investigativa, las mujeres habrían llamado a la Policía por temor a ser asesinadas, aun sabiendo que una revisión del vehículo podía exponerlas. También se investiga si el cargamento guarda relación con una organización dedicada al narcotráfico que operaría en la zona de Tartagal.

Lo más importante