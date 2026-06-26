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26 de junio de 2026 - 15:55
Policiales.

Cayó en un control vial en Salta: era buscado por un robo en Jujuy

El hombre, de 33 años, fue identificado durante un operativo sobre la Ruta Provincial 5 en Salta y quedó a disposición de la Justicia.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Tenía pedido de captura en Jujuy y fue detenido en Salta

Tenía pedido de captura en Jujuy y fue detenido en Salta

Un hombre de 33 años que tenía un pedido de captura vigente emitido desde Jujuy fue detenido durante un control vehicular realizado sobre la Ruta Provincial 5, a la altura del kilómetro 143, en jurisdicción de Apolinario Saravia, en Salta.

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El procedimiento se concretó en las últimas horas mientras efectivos policiales desarrollaban tareas preventivas de Seguridad Vial en la zona. Durante el operativo, los agentes detuvieron la marcha de un vehículo e identificaron a su conductor. Al verificar sus datos personales en el sistema, constataron que era buscado por la Justicia jujeña.

Era buscado por una causa de robo

Según informaron fuentes policiales, el hombre registraba un pedido de captura vigente en el marco de una causa por robo en poblado y en banda. La orden había sido emitida desde la provincia de Jujuy. Tras confirmar la vigencia del requerimiento judicial, los efectivos procedieron a demorar inmediatamente al conductor.

Tenía pedido de captura en Jujuy y fue detenido en Salta
Tenía pedido de captura en Jujuy y fue detenido en Salta

Tenía pedido de captura en Jujuy y fue detenido en Salta

Quedó a disposición de la Justicia de Salta

El hombre fue puesto a disposición del magistrado competente, quien ordenó las medidas correspondientes para avanzar con el procedimiento. Las autoridades continuaron con las actuaciones de rigor vinculadas con el pedido de captura y la causa judicial que se tramita en Jujuy.

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