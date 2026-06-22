Un jujeño fue detenido en Salta con una moto robada

Un joven jujeño de 19 años fue demorado durante la madrugada de este lunes en Salta, luego de que la Policía detectara que circulaba en una motocicleta con pedido judicial por una causa de robo proveniente de la provincia de Jujuy. El procedimiento se realizó sobre la ruta nacional 9, en La Caldera.

El operativo estuvo a cargo de efectivos del Distrito de Prevención 1, quienes desarrollaban un control preventivo a la altura del kilómetro 1624 de la ruta nacional 9. En ese contexto, los policías detuvieron la marcha de un motociclista para realizar la correspondiente fiscalización del vehículo y verificar su documentación.

Al consultar los datos del rodado, los efectivos constataron que la motocicleta presentaba un requerimiento judicial vigente relacionado con una causa por robo iniciada en Jujuy. Ante esta situación, el conductor, un joven de 19 años oriundo de la provincia, fue demorado y quedó a disposición de la Justicia. La motocicleta fue secuestrada de manera preventiva para avanzar con las actuaciones correspondientes y establecer las circunstancias en las que llegó a manos del joven.

Un jujeño fue detenido en Salta con una moto robada Un jujeño fue detenido en Salta con una moto robada Intervino la Justicia de Salta Luego del procedimiento, se dio intervención al magistrado correspondiente, quien deberá definir las medidas que se adoptarán en el marco de la causa. La investigación buscará determinar la procedencia del vehículo, cuándo fue sustraído y si el joven conocía el origen de la motocicleta.

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