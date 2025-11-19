Control sorpresa en La Quiaca: detuvieron a un hombre que manejaba una moto robada

Control sorpresa en La Quiaca: detectan una moto robada y detienen al conductor
Un hombre de nacionalidad bolivianafue detenido en La Quiaca luego de ser sorprendido circulando en una moto robada. El hecho ocurrió alrededor del mediodía, durante un control preventivo realizado en la intersección de Belgrano y Balcarce, en pleno centro de la ciudad.
Mientras los agentes realizaban controles habituales, detuvieron la marcha de una moto que no tenía patente y era conducida por un solo ocupante. Al identificar al hombre, domiciliado en Villazón, se le solicitó la documentación del vehículo, pero no contaba con ningún papel que acreditara su propiedad ni su circulación legal.
La moto tenía pedido de secuestro
Debido a las irregularidades, la motocicleta fue llevada a la planta de verificación, donde un perito revisó el motor y el cuadro. La inspección determinó que el rodado tenía un pedido de secuestro activo desde el 28 de octubre, vinculado a una causa por hurto con intervención de la Fiscalía Nacional Criminal y Correccional N°46 de Buenos Aires.
El conductor quedó detenido y la moto fue secuestrada
Tras recibir la confirmación del estado del vehículo, las autoridades dispusieron el secuestro preventivo de la moto y la detención del conductor para continuar con las actuaciones correspondientes.
El hecho volvió a poner de relieve la importancia de los controles de rutina para detectar vehículos con pedido de captura y prevenir delitos en la región fronteriza.