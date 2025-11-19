miércoles 19 de noviembre de 2025

19 de noviembre de 2025 - 09:36
Interior.

Control sorpresa en La Quiaca: detuvieron a un hombre que manejaba una moto robada

Un hombre fue detenido en La Quiaca cuando circulaba en una moto sin patente que tenía pedido de secuestro por una causa de hurto en Buenos Aires.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Control sorpresa en La Quiaca: detectan una moto robada y detienen al conductor

Control sorpresa en La Quiaca: detectan una moto robada y detienen al conductor

Un hombre de nacionalidad boliviana fue detenido en La Quiaca luego de ser sorprendido circulando en una moto robada. El hecho ocurrió alrededor del mediodía, durante un control preventivo realizado en la intersección de Belgrano y Balcarce, en pleno centro de la ciudad.

Control sorpresa en La Quiaca: detectan una moto robada y detienen al conductor
Control sorpresa en La Quiaca: detectan una moto robada y detienen al conductor

Control sorpresa en La Quiaca: detectan una moto robada y detienen al conductor

La moto no tenía patente ni documentación

Mientras los agentes realizaban controles habituales, detuvieron la marcha de una moto que no tenía patente y era conducida por un solo ocupante. Al identificar al hombre, domiciliado en Villazón, se le solicitó la documentación del vehículo, pero no contaba con ningún papel que acreditara su propiedad ni su circulación legal.

La moto tenía pedido de secuestro

Debido a las irregularidades, la motocicleta fue llevada a la planta de verificación, donde un perito revisó el motor y el cuadro. La inspección determinó que el rodado tenía un pedido de secuestro activo desde el 28 de octubre, vinculado a una causa por hurto con intervención de la Fiscalía Nacional Criminal y Correccional N°46 de Buenos Aires.

El conductor quedó detenido y la moto fue secuestrada

Tras recibir la confirmación del estado del vehículo, las autoridades dispusieron el secuestro preventivo de la moto y la detención del conductor para continuar con las actuaciones correspondientes.

El hecho volvió a poner de relieve la importancia de los controles de rutina para detectar vehículos con pedido de captura y prevenir delitos en la región fronteriza.

