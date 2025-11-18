Llega una nueva edición del Festival del Tamal Jujeño con entrada gratuita

El Festival y Concurso del Tamal Jujeño será este sábado 22 de noviembre de 11 a 19 horas, en la Delegación Municipal de Villa Jardín de Reyes, ubicada en Jorge Cafrune 1562.
En ese sentido, desde la organización invitan a asistir de esta jornada especial para disfrutar de la auténtica tradición, los sabores inigualables, música en vivo y la calidez de los cocineros participantes. Cabe destacar que los mejores tamales se darán cita para competir por el título de Campeón.
Cómo se hace un tamal jujeño: ingredientes y paso a paso
El tamal jujeño se hace con harina de maíz amarillo, grasa vacuna, manteca, agua y sal para la masa, y un relleno de carne de vaca picada o roast beef cocida, papa en cubitos, cebolla, especias como comino, pimentón dulce y ají picante, caldo de cocción y huevo duro.
Paso a paso de la preparación del tamal jujeño
Cocinar la carne y la papa en cubitos en agua con sal, reservando el caldo.
Rehogar la cebolla con grasa y condimentos.
Seguido, mezclar la harina de maíz con la grasa derretida, especias y caldo para hacer una masa manejable.
Formar bolitas de masa, armando un hueco y luego rellenándolo con la mezcla de carne, papa, cebolla, huevo duro y cebolla de verdeo.
Posteriormente, cerran los tamales, envuelverlos en hojas de chala (hojas secas de maíz hidratadas) y finalmente atarlos.
Se hierven los tamales envueltos en las chalas durante alrededor de dos horas.