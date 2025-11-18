Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, martes 18 de noviembre

La Tómbola Jujeña sortea 6 veces por día denominándose estas modalidades: Primera y Matutina. Conocé los resultados del sorteo de hoy, martes 18 de noviembre y todo lo que debés saber del juego que es gestionado y administrado por el Banco de Acción Social (B.A.S) de la provincia de Jujuy.
Tómbola Jujeña: Resultados de hoy, martes 18 de noviembre
Sorteo Tómbola Jujeña: Previa - 10:15 hs.
A la cabeza: 1147 - 47 El Muerto
- 1147
- 4854
- 7574
- 5830
- 7106
- 6839
- 7447
- 6853
- 8684
- 6986
- 4401
- 3130
- 0173
- 3606
- 0855
- 1411
- 7870
- 0895
- 3780
- 2263
Sorteo Tómbola Jujeña: Primera - 12:00 hs.
A la cabeza: 0879 - 79 Los Ladrones
Todos los números ganadores:
- 0879
- 8808
- 5689
- 0336
- 1972
- 5913
- 3063
- 0946
- 1200
- 0840
- 0743
- 0668
- 7263
- 0038
- 8335
- 1019
- 2241
- 5866
- 1536
- 4461
Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.
A la cabeza:
Todos los números ganadores:
Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs.
A la cabeza:
Todos los números ganadores:
Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.
A la cabeza:
Todos los números ganadores:
¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?
Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.
¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?
La Primera: a las 12hs
La Matutina: a las 15hs
Vespertina: a las 18hs
Nocturna: a las 21hs
