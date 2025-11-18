martes 18 de noviembre de 2025

18 de noviembre de 2025 - 13:29
Azar.

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, martes 18 de noviembre

Conocé los resultados de todos los sorteos de la Tómbola Jujeña de hoy, martes 18 de noviembre con los números ganadores de Primera y Matutina del juego de azar más popular de la provincia de Jujuy.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Resultados de la Tómbola Jujeña

Tómbola Jujeña: Resultados de hoy, martes 18 de noviembre

Sorteo Tómbola Jujeña: Previa - 10:15 hs.

A la cabeza: 1147 - 47 El Muerto

Los números ganadores:

  1. 1147
  2. 4854
  3. 7574
  4. 5830
  5. 7106
  6. 6839
  7. 7447
  8. 6853
  9. 8684
  10. 6986
  11. 4401
  12. 3130
  13. 0173
  14. 3606
  15. 0855
  16. 1411
  17. 7870
  18. 0895
  19. 3780
  20. 2263

Sorteo Tómbola Jujeña: Primera - 12:00 hs.

A la cabeza: 0879 - 79 Los Ladrones

Todos los números ganadores:

  1. 0879
  2. 8808
  3. 5689
  4. 0336
  5. 1972
  6. 5913
  7. 3063
  8. 0946
  9. 1200
  10. 0840
  11. 0743
  12. 0668
  13. 7263
  14. 0038
  15. 8335
  16. 1019
  17. 2241
  18. 5866
  19. 1536
  20. 4461

Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?

Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.

¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?

La Primera: a las 12hs

La Matutina: a las 15hs

Vespertina: a las 18hs

Nocturna: a las 21hs

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
