martes 21 de octubre de 2025

20 de octubre de 2025 - 20:41
Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, lunes 20 de octubre

Conocé los resultados de todos los sorteos de la Tómbola Jujeña de hoy, lunes 20 de octubre con los números ganadores de Primera y Matutina del juego de azar más popular de la provincia de Jujuy.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
Tómbola Jujeña: Resultados de hoy, lunes 20 de octubre

Sorteo Tómbola Jujeña: Previa - 10:15 hs.

A la cabeza: 23 - El Cocinero

Los números ganadores:

  1. 5923
  2. 6105
  3. 1455
  4. 8473
  5. 1581
  6. 4115
  7. 4732
  8. 3889
  9. 8478
  10. 7496
  11. 3600
  12. 4044
  13. 3517
  14. 0486
  15. 1784
  16. 1693
  17. 8932
  18. 1527
  19. 6212
  20. 6870

Sorteo Tómbola Jujeña: Primera - 12:00 hs.

A la cabeza: 94 - El Cementerio

Todos los números ganadores:

  1. 8194
  2. 9455
  3. 9735
  4. 1740
  5. 6118
  6. 1757
  7. 4508
  8. 8299
  9. 6800
  10. 7095
  11. 8446
  12. 2354
  13. 9721
  14. 4635
  15. 7448
  16. 8427
  17. 9126
  18. 8950
  19. 5224
  20. 6248

Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.

A la cabeza: 15 - La niña Bonita

Todos los números ganadores:

  1. 7015
  2. 3271
  3. 8704
  4. 2599
  5. 1813
  6. 5119
  7. 9305
  8. 1105
  9. 1574
  10. 4025
  11. 7246
  12. 7623
  13. 8627
  14. 6821
  15. 1603
  16. 1679
  17. 5879
  18. 6512
  19. 1215
  20. 2345

Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs.

A la cabeza: 39 - La Lluvia

Todos los números ganadores:

  1. 7439
  2. 9890
  3. 7678
  4. 6172
  5. 2939
  6. 9502
  7. 7416
  8. 8124
  9. 0989
  10. 3878
  11. 8811
  12. 4905
  13. 8213
  14. 0253
  15. 0883
  16. 7087
  17. 8861
  18. 4228
  19. 8337
  20. 6810

Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.

A la cabeza: 17 - La Desgracia

Todos los números ganadores:

  1. 9717
  2. 9227
  3. 0718
  4. 1925
  5. 9443
  6. 7060
  7. 0932
  8. 4117
  9. 2227
  10. 7560
  11. 5613
  12. 0618
  13. 2926
  14. 7025
  15. 4521
  16. 3679
  17. 9257
  18. 8515
  19. 1156
  20. 3882

¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?

Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.

¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?

La Primera: a las 12hs

La Matutina: a las 15hs

Vespertina: a las 18hs

Nocturna: a las 21hs

