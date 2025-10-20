Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, lunes 20 de octubre

La Tómbola Jujeña sortea 6 veces por día denominándose estas modalidades : Primera y Matutina. Conocé los resultados del sorteo de hoy, lunes 20 de octubre y todo lo que debés saber del juego que es gestionado y administrado por el Banco de Acción Social (B.A.S) de la provincia de Jujuy.

A la cabeza: 23 - El Cocinero

A la cabeza: 94 - El Cementerio

Todos los números ganadores:

8194 9455 9735 1740 6118 1757 4508 8299 6800 7095 8446 2354 9721 4635 7448 8427 9126 8950 5224 6248

Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.

A la cabeza: 15 - La niña Bonita

Todos los números ganadores:

7015 3271 8704 2599 1813 5119 9305 1105 1574 4025 7246 7623 8627 6821 1603 1679 5879 6512 1215 2345

Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs.

A la cabeza: 39 - La Lluvia

Todos los números ganadores:

7439 9890 7678 6172 2939 9502 7416 8124 0989 3878 8811 4905 8213 0253 0883 7087 8861 4228 8337 6810

Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.

A la cabeza: 17 - La Desgracia

Todos los números ganadores:

9717 9227 0718 1925 9443 7060 0932 4117 2227 7560 5613 0618 2926 7025 4521 3679 9257 8515 1156 3882

¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?

Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.

¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?

La Primera: a las 12hs

La Matutina: a las 15hs

Vespertina: a las 18hs

Nocturna: a las 21hs