Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, lunes 20 de octubre

La Tómbola Jujeña sortea 6 veces por día denominándose estas modalidades: Primera y Matutina. Conocé los resultados del sorteo de hoy, lunes 20 de octubre y todo lo que debés saber del juego que es gestionado y administrado por el Banco de Acción Social (B.A.S) de la provincia de Jujuy.
Tómbola Jujeña: Resultados de hoy, lunes 20 de octubre
Sorteo Tómbola Jujeña: Previa - 10:15 hs.
A la cabeza: 23 - El Cocinero
- 5923
- 6105
- 1455
- 8473
- 1581
- 4115
- 4732
- 3889
- 8478
- 7496
- 3600
- 4044
- 3517
- 0486
- 1784
- 1693
- 8932
- 1527
- 6212
- 6870
Sorteo Tómbola Jujeña: Primera - 12:00 hs.
A la cabeza: 94 - El Cementerio
Todos los números ganadores:
- 8194
- 9455
- 9735
- 1740
- 6118
- 1757
- 4508
- 8299
- 6800
- 7095
- 8446
- 2354
- 9721
- 4635
- 7448
- 8427
- 9126
- 8950
- 5224
- 6248
Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.
A la cabeza: 15 - La niña Bonita
Todos los números ganadores:
- 7015
- 3271
- 8704
- 2599
- 1813
- 5119
- 9305
- 1105
- 1574
- 4025
- 7246
- 7623
- 8627
- 6821
- 1603
- 1679
- 5879
- 6512
- 1215
- 2345
Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs.
A la cabeza: 39 - La Lluvia
Todos los números ganadores:
- 7439
- 9890
- 7678
- 6172
- 2939
- 9502
- 7416
- 8124
- 0989
- 3878
- 8811
- 4905
- 8213
- 0253
- 0883
- 7087
- 8861
- 4228
- 8337
- 6810
Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.
A la cabeza: 17 - La Desgracia
Todos los números ganadores:
- 9717
- 9227
- 0718
- 1925
- 9443
- 7060
- 0932
- 4117
- 2227
- 7560
- 5613
- 0618
- 2926
- 7025
- 4521
- 3679
- 9257
- 8515
- 1156
- 3882
¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?
Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.
¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?
La Primera: a las 12hs
La Matutina: a las 15hs
Vespertina: a las 18hs
Nocturna: a las 21hs
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.