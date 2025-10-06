lunes 06 de octubre de 2025

6 de octubre de 2025 - 21:23
Azar.

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, lunes 6 de octubre

Conocé los resultados de todos los sorteos de la Tómbola Jujeña de hoy, lunes 6 de octubre con los números ganadores de Primera y Matutina del juego de azar más popular de la provincia de Jujuy.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Resultados Tombola Jujeña.

Resultados Tombola Jujeña.

Tómbola Jujeña: Resultados de hoy, lunes 6 de octubre

Sorteo Tómbola Jujeña: Previa - 10:15 hs.

A la cabeza: 62 - La Inundación

Los números ganadores:

  1. 3362

  2. 3344

  3. 6367

  4. 7014

  5. 6414

  6. 4492

  7. 2149

  8. 0440

  9. 9387

  10. 8914

  11. 7279

  12. 9136

  13. 2679

  14. 3368

  15. 8526

  16. 4262

  17. 2971

  18. 5992

  19. 3954

  20. 4211

Sorteo Tómbola Jujeña: Primera - 12:00 hs.

A la cabeza: 80 - La bocha

Todos los números ganadores

  1. 2080

  2. 8306

  3. 9541

  4. 0806

  5. 0995

  6. 5249

  7. 0506

  8. 6667

  9. 3538

  10. 3435

  11. 9219

  12. 9805

  13. 9890

  14. 5772

  15. 2705

  16. 3767

  17. 7751

  18. 4679

  19. 7444

  20. 3475

Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.

A la cabeza: 47 - El Muerto

Todos los números ganadores:

  1. 6847

  2. 2848

  3. 6257

  4. 2514

  5. 6862

  6. 2907

  7. 0017

  8. 0174

  9. 7701

  10. 1281

  11. 7701

  12. 1877

  13. 4301

  14. 0729

  15. 0749

  16. 2488

  17. 0316

  18. 7953

  19. 6807

  20. 9628

Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs

A la cabeza: 80 - La bocha

Todos los números ganadores:

  1. 7280

  2. 0554

  3. 9823

  4. 1891

  5. 8793

  6. 1018

  7. 5946

  8. 5677

  9. 6642

  10. 6717

  11. 5553

  12. 0531

  13. 7386

  14. 9949

  15. 0331

  16. 8219

  17. 7674

  18. 9000

  19. 3202

  20. 2244

Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.

A la cabeza: 26 - La misa

Todos los números ganadores:

  1. 6326

  2. 2424

  3. 1282

  4. 9263

  5. 0025

  6. 3844

  7. 1905

  8. 4589

  9. 5896

  10. 7440

  11. 0679

  12. 0988

  13. 6504

  14. 0874

  15. 8912

  16. 8138

  17. 3265

  18. 4515

  19. 6863

  20. 1312

¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?

Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.

¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?

La Primera: a las 12hs

La Matutina: a las 15hs

Vespertina: a las 18hs

Nocturna: a las 21hs

