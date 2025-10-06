Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, lunes 6 de octubre

La Tómbola Jujeña sortea 6 veces por día denominándose estas modalidades: Primera y Matutina. Conocé los resultados del sorteo de hoy, lunes 6 de octubre y todo lo que debés saber del juego que es gestionado y administrado por el Banco de Acción Social (B.A.S) de la provincia de Jujuy.
Tómbola Jujeña: Resultados de hoy, lunes 6 de octubre
Sorteo Tómbola Jujeña: Previa - 10:15 hs.
A la cabeza: 62 - La Inundación
Sorteo Tómbola Jujeña: Primera - 12:00 hs.
A la cabeza: 80 - La bocha
Todos los números ganadores
-
2080
-
8306
-
9541
-
0806
-
0995
-
5249
-
0506
-
6667
-
3538
-
3435
-
9219
-
9805
-
9890
-
5772
-
2705
-
3767
-
7751
-
4679
-
7444
-
3475
Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.
A la cabeza: 47 - El Muerto
Todos los números ganadores:
-
6847
-
2848
-
6257
-
2514
-
6862
-
2907
-
0017
-
0174
-
7701
-
1281
-
7701
-
1877
-
4301
-
0729
-
0749
-
2488
-
0316
-
7953
-
6807
-
9628
Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs
A la cabeza: 80 - La bocha
Todos los números ganadores:
-
7280
-
0554
-
9823
-
1891
-
8793
-
1018
-
5946
-
5677
-
6642
-
6717
-
5553
-
0531
-
7386
-
9949
-
0331
-
8219
-
7674
-
9000
-
3202
-
2244
Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.
A la cabeza: 26 - La misa
Todos los números ganadores:
-
6326
-
2424
-
1282
-
9263
-
0025
-
3844
-
1905
-
4589
-
5896
-
7440
-
0679
-
0988
-
6504
-
0874
-
8912
-
8138
-
3265
-
4515
-
6863
-
1312
¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?
Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.
¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?
La Primera: a las 12hs
La Matutina: a las 15hs
Vespertina: a las 18hs
Nocturna: a las 21hs
