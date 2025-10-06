Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, lunes 6 de octubre

La Tómbola Jujeña sortea 6 veces por día denominándose estas modalidades : Primera y Matutina. Conocé los resultados del sorteo de hoy, lunes 6 de octubre y todo lo que debés saber del juego que es gestionado y administrado por el Banco de Acción Social (B.A.S) de la provincia de Jujuy.

Azar. Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, martes 30 de septiembre

Azar. Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, miércoles 1 de octubre

A la cabeza: 62 - La Inundación

Sorteo Tómbola Jujeña: Primera - 12:00 hs.

A la cabeza: 80 - La bocha

Todos los números ganadores

2080 8306 9541 0806 0995 5249 0506 6667 3538 3435 9219 9805 9890 5772 2705 3767 7751 4679 7444 3475

Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.

A la cabeza: 47 - El Muerto

Todos los números ganadores:

6847 2848 6257 2514 6862 2907 0017 0174 7701 1281 7701 1877 4301 0729 0749 2488 0316 7953 6807 9628

Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs

A la cabeza: 80 - La bocha

Todos los números ganadores:

7280 0554 9823 1891 8793 1018 5946 5677 6642 6717 5553 0531 7386 9949 0331 8219 7674 9000 3202 2244

Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.

A la cabeza: 26 - La misa

Todos los números ganadores:

6326 2424 1282 9263 0025 3844 1905 4589 5896 7440 0679 0988 6504 0874 8912 8138 3265 4515 6863 1312

¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?

Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.

¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?

La Primera: a las 12hs

La Matutina: a las 15hs

Vespertina: a las 18hs

Nocturna: a las 21hs