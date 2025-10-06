lunes 06 de octubre de 2025

6 de octubre de 2025 - 13:24
Legislatura.

El Ejecutivo propuso a Alejandro Bossatti como Procurador General del Ministerio Público de la Acusación

El Ejecutivo Provincial envió a la Legislatura de Jujuy la designación de Alejandro Bossatti como Procurador General del MPA.

Gabriela Bernasconi
entrevista a Alejandro Bossatti y Gonzalo De La Colina

En la tercera sesión especial de la Legislatura de Jujuy, realizada este lunes 6 de octubre, ingresó el pedido del Ejecutivo Provincial de la designación de Alejandro Bossatti como nuevo Procurador General del Ministerio Público de la Acusación (MPA), en reemplazo de Sergio Lello Sánchez. Mientras que también se presentó el acuerdo para designar a Gonzalo de La Colina, como procurador general adjunto.

Cabe recordar que el pasado 2 de octubre ingresó a la Legislatura un pedido de juicio político contra el Procurador General del Ministerio Público de la Acusación, Sergio Lello Sánchez y el procurador general adjunto Ignacio Pasquini, el cual fue admitido por los diputados.

Embed - EN VIVO | Legislatura de Jujuy | 3ª SESIÓN ESPECIAL 06-10-2025

Análisis de designación de Bossatti y De La Colina

Tras finalizar la sesión, la Comisión de Asuntos Institucionales avanzó en la Legislatura con el análisis de los pliegos de la designación, tanto de Alejandro Bossatti como así también, de Gonzalo De La Colina.

Posteriormente, se desarrollará en el recinto la cuarta sesión especial para tratar dichas solicitudes presentadas por el Poder Ejecutivo Provincial, sobre la designación de ambos funcionarios dentro del MPA.

