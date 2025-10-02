Renunció el procurador general del MPA, Sergio Lello Sánchez

Este jueves por la mañana, ingresó a la Legislatura un pedido de juicio político contra el Procurador General del Ministerio Público de la Acusación, Sergio Lello Sánchez y el procurador general adjunto Ignacio Pasquini , el cual fue admitido por los diputados .

La denuncia fue aprobada para que pase a la Comisión Investigadora y fue formulada por Walter Hugo Rondón, Agustina Aramayo, Augusto Baiud, Carlos Ariel Gil Urquiola, Cristian Rivero, Rodrigo Fernández Ríos.

En el escrito también se pide que el juez de control disponga allanamientos "de las oficinas del Ministerio Publico de la Acusación y de los inmuebles que resulten vinculados a la investigación, ordenando el secuestro de los siguientes elementos: equipos informáticos (PC, notebooks, netbooks), discos rígidos, dispositivos de almacenamiento, servidores, teléfonos corporativos, documentación relativa a legajos personales de funcionarios y magistrados, registros de subastas, convenios y cualquier otro documento o soporte que pueda resultar de interés para la investigación".

image Allanamientos por el caso.

Qué más dice la denuncia que ingresó a la Legislatura

"CONSIDERANDO: Que hay indicación precisa y circunstanciada de hechos, conductas atribuidas, causal constitucional ofrecimiento de prueba documental, testimonial e informativa, de curso independiente a la pretendida probación a los sucesos denunciados, con lo que se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 250 del Reglamento de la Legislatura de la Provincia Jujuy.

Que es función de esta Comisión investigar la verdad de los hechos en que se basa la denuncia presentada, respetando las declaraciones, derechos y garantías que la Constitución reconoce a todos los ciudadanos, por lo que se debe dar traslado a los denunciados a efectos que la contesten y ofrezcan las pruebas que estime pertinentes en su descargo

Que, a los fines de cumplir con su cometido, la Comisión Investigadora tiene las más amplias facultades, por lo que debe velar por la indemnidad de la prueba y de los testigos ofrecidos así como de solicitar las medidas necesarias, y la colaboración de los organismos que estime corresponder.

image

Que frente a la gravedad y entidad de los hechos denunciados, y a la posibilidad de que pueda alterarse o. perderse prueba y/o influir sobre las personas ofrecidas como testigos, los que se encuentran bajo la órbita de autoridad y custodia de los denunciados, a los fines de proteger y conservar las mismas, debe disponerse la suspensión preventiva del Procurador General y del Procurador General Adjunto del MPA, con goce de haberes, así como la prohibición a los denunciados de entorpecer por cualquier medio la investigación.

image Allanamientos por el caso que se investiga a Sergio Lello Sánchez.

ART 4: disponer la suspensión preventiva del Procurador General y del Procurador General Adjunto del MPA, con goce de haberes, hasta tanto se produzca la totalidad de la prueba, la custodia policial de los edificios del MPA, así como de sus dependencias, impidiendo el acceso de los denunciados a los mismos, hasta la culminación del presente proceso. Asimismo deberán abstenerse de realizar cualquier acto o declaraciones públicas tendientes a entorpecer la investigación".