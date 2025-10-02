Jujeños que sacaron créditos hipotecarios UVA reclamaron por el aumento de las cuotas

Este jueves por la tarde en Plaza Belgrano, personas que sacaron los créditos hipotecarios UVA denunciaron que el esquema de actualización de sus préstamos volvió impagables las cuotas. Según señalaron, el monto mensual “crece mes a mes” y, lejos de amortizarse, el capital adeudado aumenta con el paso del tiempo.

Daniel Romano , uno de los damnificados, relató en diálogo con Canal 4 que los créditos surgieron en 2016 y fueron tomados por numerosas familias en 2017, “con la expectativa de acceder a la casa propia”. Sin embargo, aseguró que hoy la situación es crítica: “ Empecé pagando $8.000 y ahora estoy abonando alrededor de $800.000 por mes; la cuota puede variar $10.000, $15.000 o $20.000 de un mes a otro”. Añadió que, en su caso, para cancelar anticipadamente debería desembolsar “unos $70 millones”.

Romano cuestionó el mecanismo de ajuste al indicar que, además del índice salarial , se agrega el índice de inflación y el de la canasta familiar , lo que dispara los importes. Sostuvo que existen “irregularidades” y que incluso hay proyecciones “a 2 o 3 meses” que permiten prever subas futuras.

Asimismo subrayó que no buscan dejar de pagar, sino una readecuación de la deuda y del esquema de cobro: “Pedimos sacar el índice de inflación. Queremos pagar nuestra casa, pero así los números no cierran. En una familia con dos ingresos, entre alimentación, chicos y gastos básicos, es imposible llegar”.

120.000 familias afectadas

Reclamo por créditos hipotecarios UVA. Reclamo por créditos hipotecarios UVA.

Por otra parte Romano mencionó que hubo un proyecto con media sanción en Diputados para reestructurar las deudas, pero que se frenó en el Senado, en la Comisión de Presupuesto y Finanzas. “Hicimos gestiones a nivel nacional y provincial, pero no hubo avances”, afirmó.

Según los organizadores, el problema alcanza a unas 120.000 familias en el país. “Somos trabajadores, pagamos impuestos y cumplimos. Lo que pedimos es una relocalización/readecuación que haga pagables los créditos”, cerró Romano.