Licencia de conducir en Jujuy: qué documentación hay que llevar, cómo sacar turno y cuánto cuesta

De cara al próximo fin de semana largo y con la llegada inminente de las vacaciones se generan más solicitudes para renovar o sacar por primera vez la l icencia de conducir. Este trámite requiere cumplir con una serie de requisitos, presentar documentación específica y tener el turno previamente solicitado.

Trámites. Licencia de conducir: los cambios a partir de la modificación en la Ley Nacional de Tránsito

Cecilia Rivero, directora del Centro de Emisión de Licencias de Conducir, dialogó con TodoJujuy y detalló cuál es el paso que más complica a los que buscan emitir el carnet.

Rivero se refirió al trámite remarcando que hay procesos que se pueden acelerar para llegar al día de la emisión del carnet con todos los requisitos cumplidos. “El día que reciben el turno ya pueden preparar la documentación. Lo que más retrasa es que llegan sin pagar infracciones o sin el libre deuda”, sintetizó.

Cabe mencionar que para renovar la licencia de conducir, se debe asistir con:

DNI original y fotocopia.

Constancia de CUIL

Formulario CENAT , impresa y con su comprobante de pago.

Libre deuda de infracciones.

Licencia vencida o a vencer, en caso de querer renovar

Cuál es la edad límite para sacar la Licencia Nacional de Conducir y por cuánto tiempo rige. Licencia de conducir

¿Cómo sacar el turno para la licencia?

Según explicó Rivero, los turnos se otorgan actualmente con una semana de anticipación y se puede renovar la licencia desde 90 días antes del vencimiento.

El turno se gestiona únicamente de manera online:

Ingresar a la página oficial de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy

Hacer clic en “Licencia de Conducir”

Seleccionar “Solicita aquí tu turno”

Completar los datos personales

¿Cómo tramitar el formulario del CENAT y el libre deuda?

CENAT (Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito): se gestiona de manera online desde la página oficial del municipio cargando los datos personales.

se gestiona de manera online desde la página oficial del municipio cargando los datos personales. Libre deuda municipal: se tramita en el edificio 9 de Julio, primer piso, de manera presencial. Lo puede solicitar otra persona presentando DNI del titular.

Cabe mencionar que respecto de las multas, Rivero diferenció aquellas infracciones municipales de las que revisten carácter provincial que no se abonan en el municipio ni en el edificio 9 de Julio. En esos casos, el trámite debe realizarse en la Dirección de Seguridad Vial de la Policía de la Provincia de Jujuy, ya que es el organismo competente para registrar y cobrar.

La funcionaria municipal resaltó: “Las multas que son hechas por personal de Seguridad Vial de la Provincia no se resuelven en el municipio. Para esas infracciones, el ciudadano tiene que acercarse a la Dirección de Seguridad Vial de la Policía. Solo así se puede obtener el libre deuda provincial y avanzar con la licencia”.

Además, recordó que si el ciudadano no soluciona esas multas antes del turno, no puede completar el trámite de renovación o emisión de la licencia de conducir.

¿Cuánto cuesta la licencia de conducir?

Sobre los costos, Cecilia Rivero explicó que el valor de la licencia varía según los años de vigencia y los trámites asociados. En la página oficial de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, el costo base para la licencia B1 va desde $12.772 por un año hasta $31.312 por cinco años. Cabe mencionar que a esto hay que sumarle los costos de los formularios y comprobantes solicitados.

¿Qué pasa si se vence?

La funcionaria municipal recordó que la licencia se puede renovar hasta 90 días antes de su vencimiento, por lo que no es necesario esperar a la fecha límite para iniciar el trámite.

Por otra parte, si el carnet ya está vencido, el usuario debe igualmente sacar turno online para poder renovarlo. Sin embargo, si pasaron más de 90 días desde la fecha de vencimiento, el trámite no se considera renovación y debe iniciarse desde cero, como si se tratara de una licencia nueva cumpliendo todos los pasos.