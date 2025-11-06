Matías Módolo dejó de ser el técnico de Gimnasia de Jujuy

Matías Módolo.

El entrenador Matías Módolo dejó de ser oficialmente el director técnico de Gimnasia de Jujuy, luego de mantener una reunión con el presidente de la institución, Walter Morales, este jueves por la noche.

La decisión se tomó de común acuerdo con la dirigencia tras el cierre de la temporada 2025, en la que el equipo mantuvo un rendimiento competitivo y logró repetir su participación en instancias decisivas.

Módolo, quien asumió el cargo el 31 de marzo de 2024, cierra un ciclo de 67 partidos oficiales al frente del Lobo, con un balance positivo tanto en rendimiento como en resultados.

Según los registros de portales especializados, el paso del entrenador por el conjunto jujeño dejó los siguientes números:

Partidos dirigidos: 67

Victorias: 29

Empates: 19

Derrotas: 19

Goles a favor: 61

Goles en contra: 43

Diferencia de gol: +18 En términos estadísticos, Módolo acumuló 106 puntos sobre un total posible de 201, lo que representa una efectividad del 52,7%. En otras palabras, el equipo obtuvo poco más de la mitad de los puntos disputados durante su gestión. De esta manera, Módolo cierra una etapa significativa en el club jujeño, con un balance general positivo y el reconocimiento de hinchas y jugadores por su labor al frente del equipo.

