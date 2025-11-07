viernes 07 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
7 de noviembre de 2025 - 09:50
Sociedad.

Remate de casas ProCreAr: paso a paso para participar, requisitos y qué se sabe para Jujuy

El Gobierno Nacional venderá por subasta electrónica casas ProCreAr que nunca fueron adjudicadas. Guía rápida: requisitos, fechas, dónde inscribirse y Jujuy.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
La plataforma SUBAST.AR asigna cada unidad al mejor postor, que debe documentar su capacidad de pago para cerrar la operación

La plataforma SUBAST.AR asigna cada unidad al mejor postor, que debe documentar su capacidad de pago para cerrar la operación

El Banco Hipotecario sigue gestionando los créditos otorgados antes de la disolución del ProCreAr, en iguales condiciones que al momento del alta

El Banco Hipotecario sigue gestionando los créditos otorgados antes de la disolución del ProCreAr, en iguales condiciones que al momento del alta

El Estado Nacional venderá cal rededor de 17 mil viviendas terminadas del programa ProCreAr que nunca fueron asignadas mediante subastas públicas electrónicas. La decisión surge tras la disolución del fondo ProCreAr (Decreto 1018/2024) y su operativa de liquidación (Resolución 764/2025), que además dispuso que los créditos vigentes sigan en Banco Hipotecario.

Lee además
El Gobierno subastará viviendas del Procrear sin uso.
Política.

Se hará una subasta de las viviendas del Procrear sin uso: ¿Cómo participar en el remate online?
empleadas domesticas: cuanto cobran en noviembre de 2025
Economía.

Empleadas domésticas: cuánto cobran en noviembre de 2025

¿Cómo se hace la subasta de casas del ProCreAr?

Las subastas se realizarán exclusivamente en la plataforma estatal SUBAST.AR y estarán coordinadas por la AABE, con precios base fijados por el Tribunal de Tasaciones. El procedimiento oficial quedó aprobado por la Resolución 396/2025 de la Secretaría de Obras Públicas.

¿Cómo participar?

  • Registrate en SUBAST.AR y constituí domicilio legal y electrónico.

  • Inscribite en el lote elegido dentro del calendario que publica AABE (se anuncian fechas y horarios).

  • Garantía de oferta: se deposita un monto de garantía informado en cada pliego.

  • Ofertá online en la ventana habilitada; gana la mejor oferta al cierre.

    Estos pasos y requisitos figuran en los pliegos de AABE y en la normativa que regula SUBAST.AR.

¿Quiénes pueden hacerlo?

Pueden participar personas físicas y jurídicas que cumplan inscripción, documentación e identidad. No es obligatorio tener un crédito hipotecario aprobado para ofertar; si luego se busca financiamiento, se tramita con el banco elegido una vez adjudicada la unidad. El incumplimiento de la operación puede implicar pérdida de la garantía. (Condiciones explicitadas en pliegos y avisos de AABE).

No existe tope de edad ni condiciones restrictivas respecto al perfil laboral, pero el adjudicatario debe acreditar solvencia económica para cumplir con la operación.

Los organizadores ofrecen alternativas de financiamiento bancario para los compradores, aunque los términos finales de plazo, tasa y modalidad se tramitan con la entidad correspondiente una vez adjudicada la vivienda. El procedimiento requiere, además, la realización de trámites de escrituración y la presentación de documentación adicional vinculada a la transferencia de la propiedad.

Procrear
El Banco Hipotecario sigue gestionando los créditos otorgados antes de la disolución del ProCreAr, en iguales condiciones que al momento del alta

El Banco Hipotecario sigue gestionando los créditos otorgados antes de la disolución del ProCreAr, en iguales condiciones que al momento del alta

¿Cuándo?

El cronograma se publica por tandas: cada subasta tiene convocatoria con al menos 30 días de anticipación en los canales oficiales (Boletín Oficial, portal y SUBAST.AR), con fecha y horario de puja. Seguí el tablero de subastas y filtrá por provincia.

¿Qué se subasta exactamente?

Casas y departamentos terminados en barrios planificados de distintas provincias, con servicios e infraestructura; son unidades que quedaron vacantes y nunca se entregaron. El precio base lo establece el Tribunal de Tasaciones.

La oferta incluye inmuebles que cuentan con todos los servicios básicos y conexiones instaladas. Los proyectos respetaron los lineamientos constructivos establecidos por el programa federal e integran espacios verdes, infraestructura comunitaria y cercanía respecto a zonas urbanas. En la mayoría de los barrios en cuestión predominan viviendas de dos o tres dormitorios, aunque la cantidad puede variar según el desarrollo seleccionado en cada caso.

La decisión oficial también extendió la transferencia de unidades en construcción hacia provincias, municipios o el sector privado para finalizar la obra por fuera del alcance directo del programa liquidado.

¿Y en Jujuy, se podrá?

Sí, el esquema es federal y puede incluir Jujuy si existen unidades terminadas y sin adjudicar en desarrollos locales. Al 6 de noviembre de 2025, la publicación de lotes se hace por tandas y debe consultarse en el portal de subastas oficiales (se puede filtrar por provincia).

Para tener en cuenta

  • Entrá a SUBAST.AR y buscá “Bienes Inmuebles”.

  • Creá tu usuario y validá identidad.

  • Revisá pliego, fotos, ubicación y precio base.

  • Anotate y pagá la garantía.

  • Calculá gastos de escritura e impuestos antes de ofertar. (Pliegos AABE).

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Se hará una subasta de las viviendas del Procrear sin uso: ¿Cómo participar en el remate online?

Empleadas domésticas: cuánto cobran en noviembre de 2025

Ranking inmobiliario para comprar un departamento: ¿En qué puesto quedó Buenos Aires?

Causa Cuadernos: 5 claves para entender de qué se trata

AC/DC vuelve a la Argentina: ¿A qué hora inicia la venta de entradas y cuáles son los precios?

Lo que se lee ahora
Las entradas saldrán a la venta este viernes 7 de noviembre.
Mundo Musical.

AC/DC vuelve a la Argentina: ¿A qué hora inicia la venta de entradas y cuáles son los precios?

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Matías Módolo.
Despedida.

Matías Módolo dejó de ser el técnico de Gimnasia de Jujuy

La plataforma SUBAST.AR asigna cada unidad al mejor postor, que debe documentar su capacidad de pago para cerrar la operación
Sociedad.

Remate de casas ProCreAr: paso a paso para participar, requisitos y qué se sabe para Jujuy

Accidente en La Quiaca
Policiales.

Dos conductores murieron en un choque fatal en La Quiaca

Cortes de tránsito en el puente del barrio Los Huaicos 
Urgente.

Restringirán el tránsito en el puente del barrio Los Huaicos por reparación

Convocatoria para ser payaso de hospital.
Solidaridad.

Convocan a voluntarios para ser payaso de hospital que visita a niños y abuelos

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel