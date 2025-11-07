Convocan a voluntarios para ser payaso de hospital que visita a niños y abuelos

La capacitación comenzará este sábado 8 de noviembre a las 16 horas, en Patricias Argentinas N° 334. Podrán participar personas mayores de 16 años que cuenten con disponibilidad un sábado o domingo al mes y, sobre todo, muchas ganas de ayudar y sacar sonrisas.
Payamigos desarrolla actualmente dos proyectos principales:
“Sonrisas que sanan”, que se lleva adelante los domingos por la tarde en el Hospital Materno Infantil.
“Sonrisas eternas”, que se realiza los sábados en distintos geriátricos de la provincia.
Las inscripciones están abiertas y pueden realizarse comunicándose al 3884397814 o completando el formulario disponible en las redes de Payamigos.
Desde la organización explicaron que su labor se centra en la “medicina de la risa”, una herramienta terapéutica que busca aliviar, acompañar y transformar los estados de ánimo a través del humor, la improvisación y la empatía.
“Es cambiarle el día, el momento, contener desde la risa o el silencio, según lo que necesite el otro. Esto se llama risoterapia y ayuda a quienes atraviesan depresión o tristeza, llevándolos por un momento a un mundo de fantasía”, expresó Franco Sajama, integrante de la ONG.
Payamigos Hospitalarios lleva años cumpliendo una tarea solidaria en Jujuy, visitando a niños hospitalizados, adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad, demostrando que la risa también puede ser una forma de sanar.