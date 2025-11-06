Habilitaron la solicitud de turnos por WhatsApp para el Hospital de Monterrico

Desde el 10 de noviembre se habilita el sistema de turnos por WhatsApp en el Hospital “San Isidro Labrador” de Monterricopara consultas profesionales o estudios complementarios enviando un mensaje de WhatsApp al número 388-4567025, de lunes a viernes de 6:30 a 11:30 horas.
La alternativa digital se suma al Call Center de Salud (0800-777-7711), disponible de lunes a viernes de 7 a 19 horas.
El número de WhatsApp del Hospital de Monterrico solo recibe mensajes escritos, no llamadas, y funciona únicamente en el horario de atención. Si la persona no figura en el registro histórico del sistema público de salud, deberá acudir al hospital más cercano con la documentación correspondiente para completar su ingreso.
Cómo pedir turno por WhatsApp
Agendar el número 388 4567025.
Enviar un mensaje dentro del horario de atención.
El sistema responderá automáticamente con el siguiente mensaje:
“¡Bienvenido/a al Centro de Gestión de Pacientes del Ministerio de Salud de Jujuy! Seré tu asistente virtual. Para solicitar turno, por favor ingrese al enlace correspondiente a su hospital”.