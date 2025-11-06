jueves 06 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
6 de noviembre de 2025 - 19:25
Salud.

Habilitaron la solicitud de turnos por WhatsApp para el Hospital de Monterrico

El Hospital “San Isidro Labrador” de Monterrico incorpora un nuevo sistema digital que permite solicitar turnos médicos a través de WhatsApp.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Hospital “San Isidro Labrador” de Monterrico.

Hospital “San Isidro Labrador” de Monterrico.

Desde el 10 de noviembre se habilita el sistema de turnos por WhatsApp en el Hospital “San Isidro Labrador” de Monterrico para consultas profesionales o estudios complementarios enviando un mensaje de WhatsApp al número 388-4567025, de lunes a viernes de 6:30 a 11:30 horas.

Lee además
Maltrato animal en Palpalá.
Policial.

Maltrato animal: rescatan dos perros desnutridos en una casa de Palpalá
Listado de jardines maternales y de infantes en Jujuy.
Educación.

Dónde inscribir a tus hijos: el listado actualizado de jardines en Jujuy

La alternativa digital se suma al Call Center de Salud (0800-777-7711), disponible de lunes a viernes de 7 a 19 horas.

El número de WhatsApp del Hospital de Monterrico solo recibe mensajes escritos, no llamadas, y funciona únicamente en el horario de atención. Si la persona no figura en el registro histórico del sistema público de salud, deberá acudir al hospital más cercano con la documentación correspondiente para completar su ingreso.

Cómo pedir turno por WhatsApp

  • Agendar el número 388 4567025.

  • Enviar un mensaje dentro del horario de atención.

  • El sistema responderá automáticamente con el siguiente mensaje:

    “¡Bienvenido/a al Centro de Gestión de Pacientes del Ministerio de Salud de Jujuy! Seré tu asistente virtual. Para solicitar turno, por favor ingrese al enlace correspondiente a su hospital”.

  • Ingresar al enlace https://hlabrador.oloapp.site/.

  • Seleccionar una opción entre:

    • Solicitar Turno

    • Reprogramar Turno

    • Cancelar Turno

    • Recita (Nuevo Control)

  • Completar los datos personales: DNI, nombre completo, fecha de nacimiento, domicilio y especialidad solicitada.

  • Confirmar el resumen de la solicitud y esperar la derivación a un operador, quien informará la disponibilidad, fecha y hora del turno.

    • En un mes se otorgaron cerca de 13 mi turnos por WhatsApp en hospitales: cómo se gestiona
    Turnos por WhatsApp en el hospital de Monterrico.

    Turnos por WhatsApp en el hospital de Monterrico.

    Especialidades disponibles

    El sistema permite solicitar turnos para las siguientes áreas:

    • Asistente social

    • Clínica médica

    • Generalista

    • Ginecología

    • Odontología

    • Obstetricia

    • Pediatría

    • Psicología

    • Oftalmología

    • Fonoaudiología

    • Fisioterapia

    • Endocrinología

    También se pueden gestionar turnos para estudios y prácticas como electrocardiograma, rayos X y laboratorio.

    Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

    Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

    Si querés, podés activar las notificaciones.

    Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

    Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
    Temas
    Seguí leyendo

    Maltrato animal: rescatan dos perros desnutridos en una casa de Palpalá

    Dónde inscribir a tus hijos: el listado actualizado de jardines en Jujuy

    Diputados aprobaron la aplicación del Protocolo Código Mariposa: de qué se trata

    Restringirán el tránsito en el puente del barrio Los Huaicos por reparación

    Receta de tarta de frutillas sin harina ni azúcar, rápida y fácil

    Lo que se lee ahora
    Los chicos de la Escuela Normal tienen asegurado su banco para el ingreso a primer año 2026.
    Educación.

    Ya están publicadas las asignaciones de bancos para 1º año

    Por  Maria Eugenia Burgos

    Las más leídas

    Ciclones tropicales
    Pronóstico.

    Dos ciclones tropicales en Brasil afectarán a Jujuy y otras 13 provincias: qué dice el SMN

    Los chicos de la Escuela Normal tienen asegurado su banco para el ingreso a primer año 2026.
    Educación.

    Ya están publicadas las asignaciones de bancos para 1º año

    La plataforma SUBAST.AR asigna cada unidad al mejor postor, que debe documentar su capacidad de pago para cerrar la operación
    Sociedad.

    Subastas de casas ProCreAr: paso a paso para ofertar, requisitos y qué se sabe para Jujuy

    Cortes de tránsito en el puente del barrio Los Huaicos 
    Urgente.

    Restringirán el tránsito en el puente del barrio Los Huaicos por reparación

    Aerolíneas Argentinas cobrará por elegir asientos
    Anuncio.

    Aerolíneas Argentinas cobrará por elegir asientos: desde cuándo se aplicará la medida

    Lo destacado

    Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
    País.

    Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

    Por  Victoria Marín
    Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
    Primera Nacional.

    Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

    Por  Maria Eugenia Burgos
    Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
    Río Blanco.

    Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

    Por  Victoria Marín
    El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
    Iglesia.

    Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

    Por  Redacción de TodoJujuy
    Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
    Devoción.

    Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

    Por  Agustín Weibel