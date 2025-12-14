Tragedia en Rodeíto: un joven murió tras ahogarse en el Río Lavayen

Río Lavayen (foto ilustrativa).

Una profunda conmoción se vive en la localidad de El Lobatón, Rodeíto, luego de que un joven perdiera la vida en un trágico episodio registrado este sábado por la tarde en el río Lavayén.

De acuerdo al parte oficial, personal policial del Destacamento Lobatón se entrevistó con un hombre que solicitó ayuda al manifestar que su amigo se había ahogado mientras se bañaba en un brazo del río Lavayén. Ante esta situación, se activó de inmediato un operativo de búsqueda, con la intervención de efectivos de la Seccional 53, Bomberos y otros organismos de emergencia, quienes arribaron al lugar cerca de las 18:30.

Luego de tareas de rastrillaje, alrededor de las 19:30 horas fue hallado un masculino mayor de edad. En el lugar se le practicaron maniobras de RCP, aunque lamentablemente ya no presentaba signos vitales. También se encontraba presente personal del SAME, que constató el fallecimiento.

En tanto, fuentes extraoficiales indicaron que se encontraba compartiendo una jornada junto a amigos y familiares cuando, en un momento dado, dos menores comenzaron a ahogarse en las aguas del río. El hombre se habría arrojado al cauce para auxiliarlos, logrando rescatarlos con vida, pero por causas que aún son materia de investigación, no logró salir del río y desapareció de la superficie.

La víctima residía en el barrio Campo Verde de San Salvador de Jujuy y fue intensamente buscada tras darse aviso a las autoridades. El hecho generó profunda conmoción en la zona.

