Fuerte tormenta en San Pedro de Jujuy: cayó granizo y hay calles inundadas

Tormenta en San Pedro de Jujuy. Auto hundido en San Pedro.

La ciudad de San Pedro de Jujuy fue afectada este lunes 1 de diciembre por una fuerte tormenta que provocó calles inundaciones, vientos intensos y caída de granizo en varias zonas, generando inquietud entre los vecinos que compartieron imágenes en redes sociales.

La tormenta se produjo en el contexto de una alerta amarilla vigente para zonas montañosas cercanas, que prevé tormentas de variada intensidad con ráfagas de hasta 90 km/h y abundante agua en cortos períodos.

Tormenta con granizo y vientos fuertes Durante esta jornada, sectores de San Pedro sufrieron una tormenta acompañada por granizo de diferentes tamaños y ráfagas de viento que alcanzaron velocidades importantes, generando lluvias intensas y acumulación de agua en las calles que obstaculizaron la movilidad y causaron inundaciones localizadas.

tormenta en San Pedro de Jujuy Vecinos de la ciudad documentaron el fenómeno climático en redes sociales, mostrando fotos y videos del granizo y las calles cubiertas de agua, evidenciando el impacto del temporal de este lunes.

tormenta en San Pedro de Jujuy (1) Alerta amarilla vigente en la región El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta amarilla para la zona montañosa de Doctor Manuel Belgrano, Humahuaca, Tilcara y Tumbaya, indicando posibilidad de tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, con granizo, actividad eléctrica frecuente, ráfagas de viento de hasta 90 km/hy acumulados de lluvia que pueden superar los 30 a 50 mm. Auto hundido en San Pedro de Jujuy Recomendaciones ante la alerta meteorológica Se recomienda a la población mantenerse informada, evitar circular en zonas inundables, protegerse de posibles descargas eléctricas y asegurarse de que sus viviendas estén preparadas para soportar la fuerte caída de agua y viento. Además tener en cuenta: No refugiarse bajo árboles ni postes.

Desconectar artefactos eléctricos si hay actividad eléctrica.

Asegurar techos, chapas y elementos sueltos.

Mantenerse informado por canales oficiales del SMN.

Tener a mano linterna, agua y cargadores portátiles.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.