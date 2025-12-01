lunes 01 de diciembre de 2025

1 de diciembre de 2025 - 17:26
Alerta.

Fuerte tormenta en San Pedro de Jujuy: cayó granizo y hay calles inundadas

Gran parte de la provincia de Jujuy se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas. En la zona del Ramal ya se registraron granizo y fuertes ráfagas de viento.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Tormenta en San Pedro de Jujuy.

Tormenta en San Pedro de Jujuy.

Auto hundido en San Pedro.

Auto hundido en San Pedro.

La tormenta se produjo en el contexto de una alerta amarilla vigente para zonas montañosas cercanas, que prevé tormentas de variada intensidad con ráfagas de hasta 90 km/h y abundante agua en cortos períodos.

Tormenta con granizo y vientos fuertes

Durante esta jornada, sectores de San Pedro sufrieron una tormenta acompañada por granizo de diferentes tamaños y ráfagas de viento que alcanzaron velocidades importantes, generando lluvias intensas y acumulación de agua en las calles que obstaculizaron la movilidad y causaron inundaciones localizadas.

tormenta en San Pedro de Jujuy

Vecinos de la ciudad documentaron el fenómeno climático en redes sociales, mostrando fotos y videos del granizo y las calles cubiertas de agua, evidenciando el impacto del temporal de este lunes.

tormenta en San Pedro de Jujuy (1)

Alerta amarilla vigente en la región

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta amarilla para la zona montañosa de Doctor Manuel Belgrano, Humahuaca, Tilcara y Tumbaya, indicando posibilidad de tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, con granizo, actividad eléctrica frecuente, ráfagas de viento de hasta 90 km/hy acumulados de lluvia que pueden superar los 30 a 50 mm.

Auto hundido en San Pedro de Jujuy

Recomendaciones ante la alerta meteorológica

Se recomienda a la población mantenerse informada, evitar circular en zonas inundables, protegerse de posibles descargas eléctricas y asegurarse de que sus viviendas estén preparadas para soportar la fuerte caída de agua y viento.

Además tener en cuenta:

  • No refugiarse bajo árboles ni postes.

  • Desconectar artefactos eléctricos si hay actividad eléctrica.

  • Asegurar techos, chapas y elementos sueltos.

  • Mantenerse informado por canales oficiales del SMN.

  • Tener a mano linterna, agua y cargadores portátiles.

