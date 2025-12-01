Se renovó el alerta amarilla por tormentas para Jujuy: a qué hora llegan las lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional volvió a emitir este lunes 1 de diciembre un alerta amarilla por tormentas para la zona montañosa de Jujuy, que abarca los departamentos de Doctor Manuel Belgrano, Humahuaca, Tilcara y Tumbaya. El aviso se actualizó a primera hora del día y advierte sobre la posibilidad de tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrían desarrollarse a lo largo de la jornada.

La alerta se sostiene especialmente para el sector montañoso, donde el organismo resalta la necesidad de mantenerse informado y seguir la evolución de las condiciones.

verano tormentas Cómo evolucionará el clima según el SMN El sistema de alertas del SMN muestra que, para este lunes, el riesgo por tormentas se mantiene activo desde la mañana, mientras que para el martes y el miércoles las condiciones tienden a mejorar. Sin embargo, el mapa interactivo del organismo confirma que el nivel amarillo continúa vigente para amplias zonas de la provincia, señalando inestabilidad y posibilidad de precipitaciones intensas en cortos períodos.

A qué hora llegarán las lluvias este lunes En el caso de San Salvador de Jujuy, el pronóstico oficial anticipa una jornada con cielo cubierto y condiciones inestables desde las primeras horas. Las lluvias podrían comenzar en la mañana, cuando se esperan tormentas aisladas con una probabilidad de precipitación que ronda entre el 10% y el 40%. A medida que avance el día, la actividad eléctrica y los chaparrones se intensificarán: durante la tarde el SMN prevé tormentas fuertes, con posibilidades de lluvia que ascienden a entre el 40% y el 70%. Este escenario se mantendrá también por la noche, donde se espera que continúen las tormentas fuertes acompañadas por abundante caída de agua en poco tiempo y ocasionales ráfagas.

tormentas jujuy.jpg Cómo seguirá el tiempo el martes El organismo nacional también adelanta que la inestabilidad persistirá el martes 2 de diciembre. Para esa jornada se pronostican tormentas fuertes desde la madrugada, seguidas por tormentas durante la mañana y tormentas aisladas hacia la tarde. Por la noche, nuevamente se prevé actividad eléctrica y precipitaciones. Las probabilidades de lluvia continúan altas, con valores similares a los del lunes, y las temperaturas oscilarán entre los 19°C y los 24°C, con vientos leves mayormente del sector sur. Recomendaciones ante el alerta amarilla Ante este panorama, el SMN recomienda mantenerse informado por los canales oficiales y tomar recaudos básicos frente a la presencia de tormentas. Entre ellos, evitar actividades al aire libre durante los momentos de mayor intensidad, no refugiarse bajo árboles o estructuras frágiles y asegurar objetos que puedan desplazarse con el viento. El alerta amarilla implica un llamado a la precaución: si bien no se trata del nivel más crítico, sí indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos que pueden afectar el normal desarrollo de actividades.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.