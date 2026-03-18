Raúl Jorge y la municipalización de Alto Comedero: "Es un proyecto que requiere tiempo"

El Frente Jujuy Crece presentó el proyecto de creación del municipio autónomo de Alto Comedero durante la segunda sesión ordinaria de la Legislatura. Raúl Jorge opinó sobre la idea y aseguró que “creo que tiene que discutirse todos los aspectos”

El proyecto ya tomó estado parlamentario y es tratado en las comisiones correspondientes. Según comentaron sus autores, el objetivo es mejorar la calidad vida de los vecinos y garantizar la continuidad del crecimiento urbano del sector.

“Creo que es un proyecto que requiere tiempo . Este Intendente hizo todas las gestiones y logramos, por ejemplo, que Alto Comedero tuviera una sucursal bancaria, que no tenía. Para darte un detalle pequeño, pero de lo pequeño también vamos a lo grande”, dijo.

Embed - RAÚL JORGE – Intendente

Los trabajos en Alto Comedero

“Aposté a la densificación de Alto Comedero, que no solo se hizo con las Torres del Alto, en la gestión Gerardo Morales, sino también ahora con el gobernador Carlos Sadir que está formulando programas de participación público-privado que incluyen la densidad media”, agregó el jefe comunal.

“Todo esto va ayudando a que se vaya constituyendo un polo, que hay que hilvanarlo, estructurarlo de manera tal que la gente cada vez viva mejor. Yo creo que ese tiene que ser nuestro norte, que la gente viva mejor”, argumentó Jorge.

“Yo no sé si la municipalización garantiza eso, creo que no, pero sí tiene que ver con la decisión política de invertir, de mejorar prestaciones y en eso estamos”, señaló en responsable de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.

Raúl Jorge - Intendente San Salvador de Jujuy.jpg Raúl Jorge - Intendente de San Salvador de Jujuy

Jorge además subrayó que “hay temas que tienen que ver con financiamiento y el equilibrio fiscal que ha logrado el gobernador (Carlos Sadir), que creo que lo puede desestabilizar. También hay otros aspectos que hay que discutir acerca de cómo se construyen y cómo se definen ciudades”.

“Alto Comedero es un barrio grande”

“Yo creo que Alto Comedero es un barrio grande. Nosotros venimos poniendo mucho esfuerzo y mucha inversión para desarrollar algo que es inmenso y que merece también componer algo que estamos trabajando con el gobierno provincial para trabajar conjuntamente en vías de comunicación, en pavimentación, en parquización, en obras estructurales como el gran estadio que se está construyendo allí”, dijo.

Resaltó que “hemos tomado decisiones firmes como el Parque Belgrano, que no existía cuando yo empecé a gobernar la ciudad, y allí instalamos también instalaciones que no están en el resto de la ciudad”, destacó el Intendente.

Proyecto de municipalización de Alto Comedero Proyecto de municipalización de Alto Comedero

“Queremos que Alto Comedero sea parte también del Gran Jujuy, que es un gran proyecto, para de alguna manera tener musculatura. Yo creo que entre todas estas ciudades, Palpalá, Perico, San Antonio, San Salvador, Yala, incluido el Alto Comedero, podemos generar todo lo necesario para que en el NOA, Jujuy, como lo venimos viendo evolutivamente, tenga el músculo suficiente para pararse, como corresponde, como una gran provincia que tiene un gran conglomerado urbano”, cerró.

Qué dice el proyecto

La idea establece que la municipalidad de Alto Comedero gozará de plena autonomía política, administrativa, económica y financiera, de conformidad con la Constitución Provincial y la Ley Orgánica de los Municipios.

Los límites que detalla el proyecto

La jurisdicción quedará delimitada por el punto más alto del cerro Padilla, siguiendo hacia el Este por una línea recta hasta el punto de arranque del Canal Secundario; hacia el Este hasta la intersección con la Ruta Nacional 9; por esta hacia el Norte hasta el acceso al Distribuidor Sur de la Autopista Ruta Nacional 66; por esta hacia el Sudeste hasta el límite de los departamentos Manuel Belgrano y Palpalá; hacia el Sur hasta el río Los Alisos; hacia el Este por la Ruta Provincial 2 La Almona; por esta hacia el Norte por la proyección de la línea que une el cerro Padilla con el nacimiento del Canal Secundario y por dicha proyección hacia el Oeste hasta cerrar el polígono.

Función institucional

El municipio estará integrado por un Departamento Ejecutivo a cargo del intendente y un Concejo Deliberante de 8 miembros que serán elegidos en 2027 por voluntad popular y entrarán en funciones en diciembre de dicho año.

barrio alto comedero (1)

Se prevé la creación de la Agencia de Desarrollo de Alto Comedero (ADAC) para garantizar un traspaso institucional ordenado, cuyo responsable será designado por el Poder Ejecutivo de la Provincia. Para financiar infraestructura, equipamiento y fortalecimiento institucional, se creará el Fondo para la Organización Municipal de Alto Comedero.

Se suscribirá un convenio con la Municipalidad de San Salvador para la transferencia de servicios públicos, el traspaso obligatorio de no menos de 1.500 empleados municipales y el inventario de activos y determinación del patrimonio inicial.