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17 de marzo de 2026 - 20:43
Jujuy.

Explosión en las Torres de Alto Comedero: investigan qué pasó en uno de los edificios

El hecho ocurrió alrededor de las 18.30 en el sector ubicado al costado de la avenida Snopek. Una ventana explotó y alarmó a los vecinos de la zona.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Explosión en Alto Comedero.

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Momentos de tensión se vivieron este martes por la tarde en las Torres de Alto Comedero, ubicadas al costado de la avenida Snopek, donde se registró una explosión que movilizó a distintos equipos de emergencia y seguridad.

El episodio ocurrió cerca de las 18.30, cuando personal de Bomberos, Rescate, Criminalística y efectivos de la Seccional 56 llegaron al lugar para intervenir y comenzar con las tareas de relevamiento. La situación también generó gran preocupación entre los vecinos, muchos de los cuales se acercaron para intentar conocer qué había sucedido.

Una ventana destruida tras la explosión

De acuerdo con las primeras imágenes difundidas, una ventana del primer piso de uno de los edificios resultó completamente dañada. El estallido habría provocado la rotura tanto del vidrio como del marco.

Por el momento, no trascendieron detalles oficiales sobre las causas del hecho ni sobre posibles personas afectadas, mientras continúan las actuaciones en la zona.

Trabajan Bomberos, Rescate y Criminalística

Tras el alerta, en el lugar se desplegó un operativo con la participación de distintas áreas. Bomberos y personal de Rescate realizaron las primeras inspecciones, mientras que Criminalística avanzó con las pericias para intentar establecer el origen de la explosión.

La presencia policial también permitió resguardar el sector mientras se desarrollaban las tareas de investigación.

La investigación sigue en curso

Hasta el momento, las autoridades no informaron qué provocó la explosión en las Torres de Alto Comedero. Las pericias continúan y se espera que en las próximas horas puedan conocerse más precisiones sobre el episodio que causó preocupación en la zona.

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