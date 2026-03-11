miércoles 11 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
11 de marzo de 2026 - 14:00
Policiales.

Chocó, se dio a la fuga y quedó grabado: así fue el impactante choque en Alto Comedero

El hecho ocurrió en la madrugada en calle Lemoine al 2100, en Alto Comedero. El conductor escapó hacia avenida Forestal y vecinos buscan identificarlo

Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Quedó grabado: así escapó el conductor que chocó un auto estacionado en Alto Comedero

Quedó grabado: así escapó el conductor que chocó un auto estacionado en Alto Comedero

Lee además
Gabriel fue atropellado y el conductor se dio a la fuga.
Irresponsabilidad.

Alto Comedero: atropellaron a un joven que volvía del pesebre y el conductor se dio a la fuga
San Pedro de Jujuy: dos autos chocaron a un joven y se dieron a la fuga
Policiales.

San Pedro de Jujuy: dos autos chocaron a un joven y se dieron a la fuga

El episodio ocurrió en calle Lemoine al 2110. Luego de que chocó, el conductor abandonó la zona y tomó dirección sur hacia avenida Forestal, según el relato difundido por el propietario del vehículo chocado.

Personas que presenciaron la situación comenzaron a buscar información para identificar el vehículo y al conductor involucrado.

Embed - Choque y Fuga en Alto Comedero

El vehículo que buscan los vecinos

De acuerdo con los datos aportados, el auto sería un Fiat Siena color gris. Testigos lograron identificar de forma parcial la patente, que comenzaría con AB 690, aunque el resto de la chapa no se pudo ver con claridad.

También indicaron que el vehículo presentaría daños en la parte delantera, especialmente del lado del acompañante, producto del choque ocurrido durante la madrugada.

Por ese motivo, quienes circulen por la zona o tengan información sobre un automóvil con esas características podrían aportar datos que ayuden a localizarlo.

Descripción del conductor

Según los testimonios difundidos, el conductor sería un hombre de entre 35 y 45 años, de estatura baja.

Las mismas fuentes indicaron que aparentemente se encontraba alcoholizado al momento del hecho.

Tras el choque, el hombre escapó del lugar sin detenerse.

Pedido de colaboración a vecinos

Vecinos de la zona solicitaron colaboración para identificar el vehículo. También pidieron revisar cámaras de seguridad particulares que puedan aportar imágenes del momento del choque o del paso del auto.

La información podría permitir confirmar la patente completa del vehículo y reconstruir el recorrido que realizó luego de abandonar el lugar.

Quienes tengan datos o registros de cámaras en el sector pueden comunicarse al 3884634418 para aportar información.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Alto Comedero: atropellaron a un joven que volvía del pesebre y el conductor se dio a la fuga

San Pedro de Jujuy: dos autos chocaron a un joven y se dieron a la fuga

Violento hecho de inseguridad en Palpalá: encapuchados golpearon y robaron a una mujer y se dieron a la fuga

Abra Pampa: iban ebrios en moto, provocaron un accidente y uno de ellos se dio a la fuga

Tensión en Washington: un hombre chocó una camioneta contra la reja de la Casa Blanca

Lo que se lee ahora
Alerta: fuga de gas en el acceso a Perico, hay desvíos para el ingreso y corte total de tránsito video
Precaución.

Alerta: terrible fuga de gas en el acceso a Perico

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

El mundo del periodismo y del racing está de luto tras el lamentable fallecimiento de Fede Ronsino.
Sociedad.

De qué murió Fede Ronsino: qué le pasó, biografía y quién era

CEDEMS realizará un paro docente provincial este miércoles con doble movilización
Medida.

CEDEMS realizará un paro docente provincial este miércoles con doble movilización

Alerta: fuga de gas en el acceso a Perico, hay desvíos para el ingreso y corte total de tránsito video
Precaución.

Alerta: terrible fuga de gas en el acceso a Perico

La vacunación antigripal comenzará el miércoles 11 de marzo con aplicación gratuita para personal de salud, niños, embarazadas, mayores y grupos estratégicos.
Salud.

Hoy arranca la vacunación antigripal en Jujuy: quiénes deben vacunarse y documentación necesaria

Se normalizó el tránsito en Ruta 66 tras la fuga de gas en Perico video
Habilitado.

Se normalizó el tránsito en Ruta 66 tras la fuga de gas en Perico

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel