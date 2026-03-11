Chocó, se dio a la fuga y quedó grabado: así fue el impactante choque en Alto Comedero

Un siniestro vial ocurrido durante la madrugada generó preocupación entre vecinos de Alto Comedero, en San Salvador de Jujuy. El hecho sucedió entre la 1:10 y la 1:20 de la madrugada del 10 de marzo, cuando un conductor protagonizó un choque y luego escapó del lugar.
El episodio ocurrió en calle Lemoine al 2110. Luego de que chocó, el conductor abandonó la zona y tomó dirección sur hacia avenida Forestal, según el relato difundido por el propietario del vehículo chocado.
Personas que presenciaron la situación comenzaron a buscar información para identificar el vehículo y al conductor involucrado.
Embed - Choque y Fuga en Alto Comedero
El vehículo que buscan los vecinos
De acuerdo con los datos aportados, el auto sería un Fiat Siena color gris. Testigos lograron identificar de forma parcial la patente, que comenzaría con AB 690, aunque el resto de la chapa no se pudo ver con claridad.
También indicaron que el vehículo presentaría daños en la parte delantera, especialmente del lado del acompañante, producto del choque ocurrido durante la madrugada.
Por ese motivo, quienes circulen por la zona o tengan información sobre un automóvil con esas características podrían aportar datos que ayuden a localizarlo.
Descripción del conductor
Según los testimonios difundidos, el conductor sería un hombre de entre 35 y 45 años, de estatura baja.
Las mismas fuentes indicaron que aparentemente se encontraba alcoholizado al momento del hecho.
Tras el choque, el hombre escapó del lugar sin detenerse.
Pedido de colaboración a vecinos
Vecinos de la zona solicitaron colaboración para identificar el vehículo. También pidieron revisar cámaras de seguridad particulares que puedan aportar imágenes del momento del choque o del paso del auto.
La información podría permitir confirmar la patente completa del vehículo y reconstruir el recorrido que realizó luego de abandonar el lugar.
Quienes tengan datos o registros de cámaras en el sector pueden comunicarse al 3884634418 para aportar información.
