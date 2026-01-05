Alto Comedero: atropellaron a un joven que volvía del pesebre y el conductor se dio a la fuga

Un lamentable hecho ocurrió el día sábado por la noche en el barrio Alto Comedero cuando un joven fue atropellado sobre la calle Tusaquilla. Según el testimonio de la familia el conductor del vehículo que habría estado bajo los efectos del alcohol, escapó del lugar tras el impacto, sin prestar auxilio a la víctima.

La madre, al encontrarlo tirado ensangrentado y bajo la intensa lluvia que se presentaba, tuvo que recurrir a un remis para poder llevarlo al Hospital de urgencia. "No había ningún policía", expresó.

Gabriel de 20 años , regresaba a su domicilio a eso de las 21.30 horas del sábado junto a varios amigos luego de participar en un encuentro de pesebres en la Marina Vilte, cuando fue embestido por un automóvil. El violento choque lo dejó herido de gravedad, con lesiones en la cabeza que requirieron varios puntos de sutura.

La madre relató a TodoJujuy el hecho puntual: "Yo esperaba el remis con mis otros hijos, él se fue caminando con dos amigos porque no entrabamos. Cuando cruzamos por el puente que queda en la Av. Tusanquilla vi por el auto a mi hijo que estaba empapado de sangre junto a sus amigos", comienza contando. Ahí agrega un momento clave: " Había tres personas una mujer y dos hombres en estado de ebriedad, que fueron los responsables. Dejaron su auto a una cuadra de dónde lo habían atropellado a mi hijo y cuando me acerco y le digo a mi hija llama a la policía y la mujer me dice `no para que si tu hijo está bien´ y mi hijo no estaba bien", expresó.

avenida Tusanquilla - alto comedero

Luego continuó: "Al ver que ya estaba yo ahí y que mi hija iba a llamar a la policía, se fueron en su auto y lo dejaron a mi hijo abandonado como si nada, no fueron capaz de llevarlo al Hospital o llamar a la ambulancia".

Tras esa lamentable situación, la madre recurrió a llamar urgente a un remis llevándolo así al Hospital Snopek, en donde le tuvieron que hacer puntos en la cabeza tras el impacto que sufrió por el golpe.

La madre también manifestó que no lograron sacarle foto a la patente del vehículo antes de que se fugaran ya que el celular no le funcionaba.

Preocupación por las secuelas

La situación para esta mamá de siete hijos es realmente difícil, ya que tuvo que comprarle medicación para el dolor y la inflamación en un contexto económico complicado. "Ayer hice la denuncia en la Seccional 56, mi hijo está en casa tiene que hacer reposo y tomar pastillas por el dolor y la inflamación que le causo el golpe. No cuento con mucho dinero, tengo 7 hijos y no me alcanza", relató con mucha angustia a TodoJujuy.

En ese sentido Eliana reveló "mi hijo es muy bueno, el no le hace daño a nadie y justo nos viene a pasar esto a nosotros. Esperamos que no le queden secuelas y que si alguien vio algo por favor pueda aportar, con cámaras, fotos o videos del momento".