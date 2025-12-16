Zona insegura: así es el lugar donde asesinaron a Juan Vanega en Alto Comedero

Zona donde fue el crimen de Juan Vanega

Asesinato. La mamá de Juan Vanega estaba internada y recién hoy se enteró del crimen de su hijo

Jujuy. Inseguridad y guerra de barrios: el trasfondo del crimen de un adolescente en Alto Comedero

El crimen de Juan Vanega tuvo lugar sobre calle Pozo Cavado , en el barrio Tupac Amaru de Alto Comedero. En la imagen que se comparte más adelante, tomada mediante Google Maps, se aprecia el punto exacto donde se produjo el ataque. En ese mismo sector, una cámara de un domicilio logró registrar parte de lo sucedido.

A aproximadamente una cuadra y media del lugar del crimen se realizaba la fiesta de egresados de la que provenían los jóvenes involucrados en el asesinato del adolescente de 15 años.

En ese mismo marco, vecinos de Alto Comedero señalaron que desde hace muchos años persiste un clima de enfrentamientos entre los sectores de 47 Hectáreas, Tupac Amaru, 18 Hectáreas y las zonas cercanas, y que la zona carece de presencia efectiva de seguridad. Además, apuntaron a la realización habitual de fiestas durante los fines de semana, las cuales no tienen los controles pertinentes ya que se organizan por redes sociales.

“Antes había una garita en el barrio y la sacaron, no sabemos por qué”, expresó una vecina del sector. Según señalaron, desde que se retiró ese puesto fijo, la presencia policial disminuyó de forma notable.

sector donde se hizo la fiesta en alto comedero

Cómo es el sector donde asesinaron a Juan Vanega: recorrido por el lugar

A través de un recorrido realizado con Google Maps, queda en evidencia la cercanía entre el lugar donde se desarrolló la fiesta y el sector en el que fue asesinado Juan Vanega.

En una primera imagen se aprecia la calle donde el adolescente de 15 años perdió la vida, y luego se traza el camino hacia la vivienda en la que tuvo lugar el evento.