16 de diciembre de 2025 - 19:56
Inseguridad.

Dos mayores están detenidos por el crimen de Juan Vanega en Alto Comedero

El crimen de Juan Vanega en Alto Comedero tiene varios detenidos. La investigación sigue para establecer responsabilidades.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Dos mayores detenidos por el crimen de Juan Vanega en Alto Comedero (Foto ilustrativa)

Dos mayores detenidos por el crimen de Juan Vanega en Alto Comedero (Foto ilustrativa)

El crimen de Juan Vanega en el barrio Tupac Amaru, en Alto Comedero, puso en alerta sobre la creciente inseguridad en la zona. El homicidio fue durante la madrugada del sábado. Hay detenidos en una investigación judicial que aún continúa en curso.

El fiscal Guillermo Beller afirmó que "el hecho fue algo premeditado", y dijo que la carátula de imputación es homicidio agravado por la participación de un menor de 18 años y homicidio simple en carácter de partícipe necesario.

Dos mayores de edad sospechosos del asesinato, ambos de 18 años, se encuentran implicados en la causa, y ambos, juntos al joven de 16 años que también fue demorado, "tendrán prisión preventiva por 30 días", según informó el fiscal.

Guillermo Beller– Fiscal Regional

Mientras que el chico de 13 años que es señalado como el presunto autor del homicidio en Alto Comedero, será derivado a una institución de menores, tal cual establece el régimen penal juvenil para este tipo de casos.

Qué determinó la autopsia a Juan Vanega

El informe forense conocido en estas horas, arrojó que el joven falleció como consecuencia de un shock hemorrágico, siendo la causa directa una herida de arma blanca que lesionó de manera grave la arteria y la vena femoral del muslo izquierdo.

El estudio determinó que no presentaba lesiones defensivas ni otras heridas compatibles con un ataque prolongado, lo que refuerza la hipótesis de una agresión directa y de carácter letal, con un solo impacto que resultó determinante.

Juan Vanega

Los vecinos denuncian inseguridad

El crimen ocurrió en inmediaciones de una vivienda donde se desarrollaba una fiesta. Testimonios de vecinos describen un escenario de robos frecuentes, consumo de drogas a la vista y patrullajes que consideran insuficientes. Todas coinciden en una frase que se repite como un eco: hay mucha inseguridad y “tenemos que cuidarnos entre todos”.

Una vecina del barrio Tupac de Alto Comedero resume con simpleza lo que siente cada día: “Hay mucha inseguridad, más por el tema de robos y asaltos a mano armada”. Cuenta que, ante la falta de respuestas, fueron los propios vecinos quienes empezaron a organizarse:

“Entre los vecinos tenemos un grupo de seguridad en la séptima etapa. Algunos tienen cámaras, otros tienen alarmas comunitarias”, y subrayó que el miedo también cambió las rutinas familiares: “A los más chiquitos tratamos de no sacarlos después de las 20 horas por la seguridad”.

Otra vecina del mismo sector insiste en la misma idea: “En mi barrio hay mucha inseguridad, y hay que cuidarnos entre todos”. Relata que, tras el crimen del fin de semana, aumentó la presencia policial, pero aclara que no fue siempre así: “Hay cámaras que ponen los vecinos, ahora hay policías recorriendo, después de lo que pasó con el chico”.

lugar del crimen de juan vanega

En la segunda etapa del barrio Tupac, otra vecina describe con mucha fuerza lo que ve cada noche: “En mi barrio hay mucha inseguridad, ¡bastante! A la noche ves cómo los chicos están consumiendo (...) Una, como mamá se aflige, se preocupa. Entre los vecinos nos cuidamos pero no se puede llegar a cubrir todo. Son constantemente los robos”.

La vecina asegura que en la zona se conocen los lugares donde se comercializan estupefacientes: “Aquí se sabe dónde venden. Hay puntos de venta de drogas. ¡Aquí hay de todo! Como vecinos y mamá hay que estar pendiente de los chicos”.

terrible choque en ruta nacional 9: un muerto y mas de 20 heridos
Jujuy.

Terrible choque en Ruta Nacional 9: un muerto y más de 20 heridos

Por  Ramiro Menacho

