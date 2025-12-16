La autopsia confirmó cómo murió Juan Vanega, el adolescente asesinado en Alto Comedero

El homicidio de Juan Vanega, un adolescente de 15 años en el barrio Tupac Amaru, en Alto Comedero , generó conmoción y preocupación entre los vecinos de la zona. El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado y derivó en una investigación judicial que aún continúa en curso.

Con el correr de las horas, se conocieron los primeros resultados del informe forense, que aportaron datos clave sobre la causa de la muerte. El caso se encuentra bajo la órbita del Juzgado de Menores, debido a la participación de adolescentes en el episodio.

Según el informe médico legal, el joven falleció como consecuencia de un shock hemorrágico . La causa directa fue una herida de arma blanca que lesionó de manera grave la arteria y la vena femoral del muslo izquierdo.

El estudio determinó que no presentaba lesiones defensivas ni otras heridas compatibles con un ataque prolongado. Este dato reforzó la hipótesis de una agresión directa y de carácter letal, con un solo impacto que resultó determinante.

La vena femoral es un vaso sanguíneo de gran calibre que cumple un rol central en la circulación de la sangre de las piernas.

El ataque fuera de la fiesta

De acuerdo con testimonios de vecinos y testigos, el ataque ocurrió fuera del lugar donde se desarrollaba una fiesta. El adolescente había salido a comprar bebidas y, al regresar, fue interceptado por varios jóvenes.

“Salió a comprar bebidas y cuando volvía lo atacaron varios chicos”, relató un vecino de la zona. Según esas versiones, el joven quedó rodeado y sin posibilidad de defenderse ante la agresión.

Preocupación vecinal por la inseguridad

Tras el crimen, residentes del barrio Tupac Amaru y sectores cercanos expresaron su preocupación por la situación de inseguridad. Vecinos señalaron la falta de presencia policial durante los fines de semana y la reiteración de fiestas como factores que agravan el contexto.

Algunos habitantes del sector afirmaron que los episodios violentos se repiten y que el miedo forma parte de la vida cotidiana. Las declaraciones surgieron de manera espontánea tras el hecho, en medio del impacto por la muerte del adolescente.

En diálogo con vecinos, surgieron referencias a enfrentamientos frecuentes entre grupos de jóvenes de distintos sectores de Alto Comedero. “Hay una guerra entre barrios”, expresó una vecina al describir conflictos entre zonas como Tupac Amaru, 47 Hectáreas, 18 Hectáreas y barrios cercanos.

Otros testimonios coincidieron en que las peleas no representan un hecho aislado. “Esto ya estaba antes, no es algo nuevo”, señaló un residente, que remarcó que los cruces se repiten desde hace tiempo y generan un clima de tensión constante.

Cuatro menores demorados

En el marco de la investigación, cuatro menores quedaron demorados para establecer su grado de participación en el homicidio. La causa avanza bajo la intervención del Juzgado de Menores, que analiza las pruebas recolectadas.

Las autoridades judiciales y policiales trabajan sobre distintos elementos, entre ellos testimonios y registros audiovisuales que circulan en redes sociales. Estos materiales forman parte del expediente y resultan clave para reconstruir lo ocurrido durante la madrugada del ataque.