Empezó el pago del aguinaldo en Jujuy: el cronograma completo para estatales

Se paga el aguinaldo en Jujuy.

Este lunes 15 de diciembre comenzó en Jujuy el pago del aguinaldo para los empleados de la Administración Pública provincial. El cronograma se extiende hasta el viernes 19 e incluye a organismos autárquicos, ministerios, fuerzas de seguridad, municipios y los tres poderes del Estado.

El esquema oficial también fija las fechas de cobro de los sueldos de noviembre y diciembre, además del bono extraordinario de fin de año y los incrementos salariales previstos para los últimos meses de 2025.

Cómo se paga el aguinaldo en Jujuy El medio aguinaldo se deposita de manera escalonada entre el 15 y el 19 de diciembre, según cada sector. El cronograma se organiza por áreas y organismos, con acreditaciones diarias en las cuentas sueldo.

El lunes 15 cobran los Organismos Autárquicos. El martes 16 es el turno de Veteranos de Guerra, Policía de la Provincia, Servicio Penitenciario y Municipios.

Todo el cronograma de pago del aguinaldo en Jujuy Lunes 15 de diciembre Organismos Autárquicos Martes 16 de diciembre Veteranos de Guerrera

Policía de la Provincia

Servicio Penitenciario

Municipios Miércoles 17 de diciembre Administración Central

Ministerio de Salud

Ministerio de Desarrollo Humano Jueves 18 de diciembre Educación Nivel Inicial y Primario

Educación Nivel Secundario y Superior Viernes 19 de diciembre Organismos Descentralizados

Poder Judicial

Poder Legislativo

Auditoría General

Funcionarios image Bono de fin de año: fechas y montos El bono extraordinario se paga en dos cuotas. La primera se acredita el 27 de diciembre de 2025, mientras que la segunda llega el 15 de enero de 2026. El monto total es de $300.000 para quienes perciben salarios menores a $1.400.000. Para los trabajadores que superan ese ingreso, el bono alcanza los $200.000.

