Empezó el pago del aguinaldo en Jujuy: el cronograma completo para estatales

El esquema oficial también fija las fechas de cobro de los sueldos de noviembre y diciembre, además del bono extraordinario de fin de año y los incrementos salariales previstos para los últimos meses de 2025.
Cómo se paga el aguinaldo en Jujuy
El medio aguinaldo se deposita de manera escalonada entre el 15 y el 19 de diciembre, según cada sector. El cronograma se organiza por áreas y organismos, con acreditaciones diarias en las cuentas sueldo.
El lunes 15 cobran los Organismos Autárquicos. El martes 16 es el turno de Veteranos de Guerra, Policía de la Provincia, Servicio Penitenciario y Municipios.
Todo el cronograma de pago del aguinaldo en Jujuy
Lunes 15 de diciembre
Organismos Autárquicos
Martes 16 de diciembre
Veteranos de Guerrera
Policía de la Provincia
Servicio Penitenciario
Municipios
Miércoles 17 de diciembre
Administración Central
Ministerio de Salud
Ministerio de Desarrollo Humano
Jueves 18 de diciembre
Educación Nivel Inicial y Primario
Educación Nivel Secundario y Superior
Viernes 19 de diciembre
Organismos Descentralizados
Poder Judicial
Poder Legislativo
Auditoría General
Funcionarios
Bono de fin de año: fechas y montos
El bono extraordinario se paga en dos cuotas. La primera se acredita el 27 de diciembre de 2025, mientras que la segunda llega el 15 de enero de 2026.
El monto total es de $300.000 para quienes perciben salarios menores a $1.400.000. Para los trabajadores que superan ese ingreso, el bono alcanza los $200.000.