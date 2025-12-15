lunes 15 de diciembre de 2025

15 de diciembre de 2025 - 08:34
Atención.

Empezó el pago del aguinaldo en Jujuy: el cronograma completo para estatales

El depósito del medio aguinaldo comenzó este lunes 15 y alcanza a toda la Administración Pública. También se detallan sueldos, bono y aumentos.

Ramiro Menacho
Ramiro Menacho
Se paga el aguinaldo en Jujuy.

Se paga el aguinaldo en Jujuy.

¿Cuándo se paga el aguinaldo en Jujuy?
Cobro.

Cuándo se paga el aguinaldo a los empleados públicos de Jujuy

El esquema oficial también fija las fechas de cobro de los sueldos de noviembre y diciembre, además del bono extraordinario de fin de año y los incrementos salariales previstos para los últimos meses de 2025.

Cómo se paga el aguinaldo en Jujuy

El medio aguinaldo se deposita de manera escalonada entre el 15 y el 19 de diciembre, según cada sector. El cronograma se organiza por áreas y organismos, con acreditaciones diarias en las cuentas sueldo.

El lunes 15 cobran los Organismos Autárquicos. El martes 16 es el turno de Veteranos de Guerra, Policía de la Provincia, Servicio Penitenciario y Municipios.

Todo el cronograma de pago del aguinaldo en Jujuy

Lunes 15 de diciembre

  • Organismos Autárquicos

Martes 16 de diciembre

  • Veteranos de Guerrera
  • Policía de la Provincia
  • Servicio Penitenciario
  • Municipios

Miércoles 17 de diciembre

  • Administración Central
  • Ministerio de Salud
  • Ministerio de Desarrollo Humano

Jueves 18 de diciembre

  • Educación Nivel Inicial y Primario
  • Educación Nivel Secundario y Superior

Viernes 19 de diciembre

  • Organismos Descentralizados
  • Poder Judicial
  • Poder Legislativo
  • Auditoría General
  • Funcionarios

image

Bono de fin de año: fechas y montos

El bono extraordinario se paga en dos cuotas. La primera se acredita el 27 de diciembre de 2025, mientras que la segunda llega el 15 de enero de 2026.

El monto total es de $300.000 para quienes perciben salarios menores a $1.400.000. Para los trabajadores que superan ese ingreso, el bono alcanza los $200.000.

