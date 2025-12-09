martes 09 de diciembre de 2025

9 de diciembre de 2025 - 09:46
Economía.

Cuándo se paga el aguinaldo de los jubilados de ANSES diciembre 2025

La normativa actual establece fija un plazo máximo para el pago del aguinaldo y permite a las empresas un margen antes de Navidad.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Cuándo se paga el aguinaldo en la Argentina en diciembre 2025. &nbsp;

Cuándo se paga el aguinaldo en la Argentina en diciembre 2025.

 

El pago de la segunda parte del Sueldo Anual Complementario -SAC- (conocido como aguinaldo) da por concluido el ciclo económico 2025 para todos los empleados registrados. La Ley de Contrato de Trabajo establece los períodos obligatorios para que los fondos se depositen en las cuentas, asegurando que el dinero esté disponible antes de las fiestas.

El calendario oficial fija un día determinado para el depósito, aunque la legislación permite ciertas flexibilidades operativas para las empresas.

El calendario de pagos de diciembre 2025 fija el día 18 como fecha oficial para el cobro del medio aguinaldo, con una extensión hasta el 24.

¿Cuándo se cobra el aguinaldo en diciembre 2025?

Según la legislación laboral, el jueves 18 de diciembre de 2025 es la fecha oficial estipulada para el pago del Sueldo Anual Complementario. Las compañías deben asegurarse de que los empleados reciban la transferencia correspondiente antes de que concluya ese día.

Sin embargo, la normativa contempla un plazo adicional de hasta cuatro días hábiles posteriores a la fecha establecida, lo que habilita a los empleadores a completar los depósitos hasta el 24 de diciembre, coincidiendo con la víspera de Navidad.

El 18 de diciembre de 2025 se cobra el aguinaldo.

El esquema de cobro para jubilados y pensionados

Los jubilados y pensionados reciben el Sueldo Anual Complementario siguiendo un esquema distinto al de los empleados en actividad. La entidad encargada de las prestaciones efectúa el pago del medio aguinaldo al mismo tiempo que la prestación mensual habitual. El calendario de pagos se establece teniendo en cuenta el número final del Documento Nacional de Identidad (DNI) del beneficiario y su categoría de ingresos:

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo:

  • DNI terminados en 0: 9 de diciembre
  • DNI terminados en 1: 10 de diciembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 11 de diciembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 12 de diciembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 15 de diciembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 16 de diciembre
Los jubilados y pensionados reciben el pago del aguinaldo la misma fecha que la prestación principal mensual.

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo:

  • DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre

Los pagos habitualmente se concretan durante la segunda, tercera o cuarta semana de diciembre. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) publica al comienzo de cada mes un cronograma detallado. Es fundamental revisar esta planificación oficial para verificar el día preciso en que se acreditará el monto correspondiente según la categoría de prestación.

Aguinaldo
Aguinaldo en Salta

Aguinaldo en Salta

¿Cómo calcular cuanto cobro de aguinaldo?

El monto correspondiente al Sueldo Anual Complementario (SAC) representa la mitad del salario mensual más elevado que haya percibido el trabajador durante los seis meses previos.

Para calcular la cuota de diciembre, se considera únicamente el intervalo que va de julio hasta el mes de cierre del año. El empleado debe revisar sus recibos de sueldo, localizar la remuneración más alta dentro de ese lapso y dividir ese valor entre dos para obtener el importe bruto a recibir.

El cálculo proporcional por tiempo de servicio

Hay casos en los que el empleado no trabajó durante los seis meses completos, ya sea por haber comenzado su relación laboral después de julio o por haber finalizado el contrato antes de diciembre.

Quiénes cobran el aguinaldo en diciembre 2025.

La normativa establece un método de cálculo particular para estas circunstancias, de modo que el trabajador perciba un Sueldo Anual Complementario proporcional al tiempo realmente laborado dentro del semestre.

Para determinar un aguinaldo proporcional, se considera la remuneración mensual más alta percibida durante el semestre y se la divide entre doce. Luego, ese resultado se multiplica por el número de meses efectivamente trabajados. Por ejemplo: si el salario más elevado fue de 100.000 pesos y el empleado prestó servicios durante seis meses, se realiza la operación 100.000 ÷ 12 × 6, lo que arroja un monto final de 50.000 pesos.

