¿Cuándo cobran el aguinaldo los docentes en Jujuy?

Sigue el calendario de pagos para docentes y para toda la administración pública de Jujuy y después del pago de los haberes de noviembre, se vienen las fechas del aguinaldo y bono extraordinario. Con estas fechas, los trabajadores estatales ya pueden organizar su economía de fin de año y conocer cuándo percibirán cada beneficio.

Estas son las fechas definidas por la Provincia:

Segunda cuota del bono extraordinario: 15 de enero de 2026 .

Haberes de diciembre: del 2 al 5 de enero de 2026 .

Primera cuota del bono extraordinario: 27 de diciembre de 2025 .

Segundo aguinaldo (SAC 2025): del 15 al 19 de diciembre .

Haberes de noviembre: se pagaron del 1 al 4 de diciembre .

El aguinaldo, conocido formalmente como Sueldo Anual Complementario (SAC), es una retribución para empleados, jubilados y pensionados en Argentina.

El aguinaldo en Argentina equivale al 50% del mejor salario mensual del semestre (incluye sueldo básico y adicionales remunerativos).

Si trabajaste todo el semestre

Se toma el mes con remuneración más alta y se calcula automáticamente la mitad.

Si trabajaste menos meses

Se usa la siguiente fórmula:

(Salario más alto del semestre / 12) x meses trabajados

Premios, horas extras y adicionales remunerativos que hayan elevado el salario en algún mes también se incluyen para elegir el sueldo más alto.

Bono extraordinario de fin de año

El Gobierno provincial confirmó un bono escalonado, pagado en dos partes:

$300.000 para quienes cobren menos de $1.400.000 .

$200.000 para quienes superen ese monto.

