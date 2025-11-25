Cuándo se paga el aguinaldo a los empleados municipales en Jujuy

En el caso de quienes trabajaron menos tiempo, el cálculo se realiza de manera proporcional con la siguiente fórmula orientativa:
(Salario más alto del semestre / 12) x cantidad de meses trabajados.
Si hubo horas extra, premios o adicionales remunerativos que elevaron el salario de un mes por encima del resto, ese será el mes tomado para hacer la cuenta.
Monto del bono de fin de año
El bono extraordinario se pagará en dos cuotas. La primera se acreditará el 27 de diciembre de 2025 y la segunda el 15 de enero de 2026. El beneficio será de $300.000 para quienes cobren menos de $1.400.000 y de $200.000 para quienes cobren más de ese tope.
Los haberes de noviembre entran del 1 al 4 de diciembre, antes del pago del SAC. Los sueldos de diciembre se liquidan después del feriado de fin de año, del 2 al 5 de enero de 2026. Con este orden, el trabajador recibe la remuneración mensual y el segundo aguinaldo en fechas separadas pero cercanas.