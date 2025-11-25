Cuándo se paga el aguinaldo a los empleados municipales en Jujuy

El pago de la segunda cuota del aguinaldo para empleados municipales de Jujuy quedará encuadrado dentro del calendario que definió el Gobierno de la Provincia para toda la administración pública.

Atención. Confirmaron la fecha de pago del aguinaldo y el bono de fin de año en Jujuy

La Provincia fijó días concretos para los movimientos salariales y los beneficios extraordinarios de fin de año . Los montos y la modalidad del bono también formaron parte del anuncio, que ordena la liquidación para todos los escalafones estatales.

El cálculo del aguinaldo en Argentina se establece por ley y consiste en el 50% de la mayor remuneración mensual devengada en el semestre . Eso incluye sueldo básico y adicionales remunerativos. Para quienes trabajaron todo el semestre, el monto surge de forma directa.

En el caso de quienes trabajaron menos tiempo, el cálculo se realiza de manera proporcional con la siguiente fórmula orientativa:

(Salario más alto del semestre / 12) x cantidad de meses trabajados.

Si hubo horas extra, premios o adicionales remunerativos que elevaron el salario de un mes por encima del resto, ese será el mes tomado para hacer la cuenta.

Monto del bono de fin de año

El bono extraordinario se pagará en dos cuotas. La primera se acreditará el 27 de diciembre de 2025 y la segunda el 15 de enero de 2026. El beneficio será de $300.000 para quienes cobren menos de $1.400.000 y de $200.000 para quienes cobren más de ese tope.

Los haberes de noviembre entran del 1 al 4 de diciembre, antes del pago del SAC. Los sueldos de diciembre se liquidan después del feriado de fin de año, del 2 al 5 de enero de 2026. Con este orden, el trabajador recibe la remuneración mensual y el segundo aguinaldo en fechas separadas pero cercanas.