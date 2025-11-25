martes 25 de noviembre de 2025

25 de noviembre de 2025 - 08:49
Salarios.

Cuándo se paga el aguinaldo a los empleados municipales en Jujuy

El calendario de acreditación define fechas precisas para la segunda cuota del aguinaldo. Todas las fechas en Jujuy.

Ramiro Menacho
Ramiro Menacho
Aguinaldo.

Aguinaldo.

  • Haberes de noviembre: del 1 al 4 de diciembre.
  • Segundo SAC 2025: del 15 al 19 de diciembre.
  • Primera cuota del bono extraordinario: 27 de diciembre de 2025.
  • Haberes de diciembre: del 2 al 5 de enero de 2026.
  • Segunda cuota del bono extraordinario: 15 de enero de 2026.

Aguinaldo
Aguinaldo y bono de fin de año.

Aguinaldo y bono de fin de año.

¿Cómo se calcula el aguinaldo?

El cálculo del aguinaldo en Argentina se establece por ley y consiste en el 50% de la mayor remuneración mensual devengada en el semestre. Eso incluye sueldo básico y adicionales remunerativos. Para quienes trabajaron todo el semestre, el monto surge de forma directa.

En el caso de quienes trabajaron menos tiempo, el cálculo se realiza de manera proporcional con la siguiente fórmula orientativa:

(Salario más alto del semestre / 12) x cantidad de meses trabajados.

Si hubo horas extra, premios o adicionales remunerativos que elevaron el salario de un mes por encima del resto, ese será el mes tomado para hacer la cuenta.

Monto del bono de fin de año

El bono extraordinario se pagará en dos cuotas. La primera se acreditará el 27 de diciembre de 2025 y la segunda el 15 de enero de 2026. El beneficio será de $300.000 para quienes cobren menos de $1.400.000 y de $200.000 para quienes cobren más de ese tope.

Los haberes de noviembre entran del 1 al 4 de diciembre, antes del pago del SAC. Los sueldos de diciembre se liquidan después del feriado de fin de año, del 2 al 5 de enero de 2026. Con este orden, el trabajador recibe la remuneración mensual y el segundo aguinaldo en fechas separadas pero cercanas.

Por  Ramiro Menacho

