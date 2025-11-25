"No terminamos de cerrar el duelo": familias de víctimas viales reclaman justicia y audiencias sin demoras

“Ellos siguen libres y a nosotros nos cambiaron la vida”: el reclamo de familiares tras nuevas suspensiones en la Justicia

Familiares de personas fallecidas en siniestros viales se reunieron para visibilizar un reclamo que comparten más allá de cada caso particular en este momento donde "el duelos e hace interminable" ; piden que la Justicia avance sin demoras en las causas y que se respete el derecho de las familias a conocer la verdad y obtener una condena. Denuncian que las audiencias se suspenden de manera reiterada, aun cuando —según afirman— las pruebas ya están incorporadas a los expedientes.

Patricia Oviedo, hija de Rubén “Pocho” Oviedo , resumió el sentimiento común: “La verdad que nos preocupa y ahora nos estamos ocupando de que esto se resuelva cuanto antes, porque es una situación muy dolorosa que no llega a su fin”. Contó que la audiencia prevista para noviembre, en la que se iban a presentar pruebas clave, “se suspende de un día para el otro” y que hasta hoy no les informaron una nueva fecha. “Es como que nos vuelven a atropellar a la familia. Se nos están burlando y la verdad que necesitamos una respuesta como familia y como sociedad ”, señaló.

A su lado, Fernanda Flores , hija de Héctor René Flores , recordó que su papá murió hace un año y siete meses. “Es volver a recordar todo mientras ellos siguen intactos en la calle, haciendo vida social como si nada hubiese pasado”, dijo. Relató que ya tuvieron una audiencia preliminar que fue suspendida, luego finalmente realizada, y que una nueva instancia volvió a caerse. “Tienen todas las pruebas en la mesa y siguen suspendiendo. No sé cómo actúa la Justicia, porque teniendo todo ahí siguen dando vueltas" cuestionó.

"No se puede aceptar todavía la muerte de mi papá. Por lo menos que cambió mi vida, y ellos siguen libres, siguen manejando, siguen teniendo amistades como si nada hubiera pasado, y nosotros seguimos acá peleando porque le den justicia a la muerte de mi papá”.

También tomó la palabra Lorena Madregal, esposa de José Luis Giramain, fallecido en un siniestro en la ruta 66. “El asesino iba ebrio y lo dejó en la ruta”, relató. En su caso, ya se suspendió dos veces una audiencia clave y, al igual que las otras familias, dicen no entender los criterios judiciales. “Hasta ahora nosotros no sabemos cómo actúa de verdad la Justicia. Esperamos tranquilos, nos mantenemos tranquilos, pero cada vez que llega una notificación, ya sea para la audiencia o para suspender, es un dolor, un llanto, un nerviosismo. Juegan con la mente de los que terminamos siendo víctimas, toda la familia”, expresó.

Más allá de las historias personales, el mensaje que intentan transmitir es uno solo; necesitan certezas y plazos concretos, necesitan justicia.

Las familias reclaman que el avance de las causas no quede librado a suspensiones sucesivas y que el sistema judicial tenga en cuenta el impacto que esos retrocesos generan en quienes perdieron a un ser querido en hechos viales que, en varios casos, involucran alcohol, exceso de velocidad y abandono de persona.