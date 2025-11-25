martes 25 de noviembre de 2025

25 de noviembre de 2025 - 13:05
Deportes.

Torneo Internacional de fútbol infantil en Abra Pampa

La Academia Infantil Fútbol de Altura se llevó el primer puesto en la categoría 2018/19 y semifinales en otras categorías.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Torneo Internacional de futbol infantil en Abra Pampa

Torneo Internacional de futbol infantil en Abra Pampa

En el norte de la provincia de Jujuy, donde el viento frío cruza la Puna y la pelota pica distinto, se disputó el Torneo Internacional de Fútbol en el Club Orosmayo de Abra Pampa, a más de 3500 metros sobre el nivel del mar. Allí, en pleno cierre de año deportivo, más de 60 chicos jujeños disfrutaron de una jornada a puro fútbol, competencia y camaradería junto a sus familias.

El certamen, jugado el domingo 23 de noviembre de 2025, reunió categorías 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018 y 2019, con la participación de equipos de la región y delegaciones de la Argentina y Bolivia, dando un marco verdaderamente internacional. Canchas colmadas, tribunas llenas y camisetas de distintos colores marcaron un clima de fiesta deportiva en el norte provincial.

Torneo Internacional de futbol infantil en Abra Pampa

Torneo Internacional de futbol infantil en Abra Pampa

Futbol infantil en la Puna Jujeña

La Academia Fútbol de Altura dijo presente con cinco categorías y firmó una actuación destacada. El logro más importante llegó de la mano de los más chicos: la categoría 2018/19 se consagró campeona, quedándose con el primer puesto . El resto de las divisiones alcanzó las semifinales, donde quedó eliminada por penales, pero dejando una imagen competitiva y ordenada dentro del campo de juego.

Más allá de los resultados, la organización y los cuerpos técnicos resaltaron el protagonismo de los más de 60 niños que viajaron acompañados por sus familias, sumando un total de más de 100 personas movilizadas. Todo, remarcan, se hizo “con esfuerzos propios”, desde la logística hasta los gastos de traslado y estadía, con el objetivo de que los chicos puedan sumar experiencias de juego y conocer nuevos lugares a través del fútbol.

El torneo se inscribe en un momento del año en el que muchas actividades deportivas comienzan a cerrar su calendario, por lo que la participación en Abra Pampa funciona casi como un premio de fin de temporada. Para la Academia Fútbol de Altura y para los equipos presentes, competir a más de 3500 msnm y traer un título a casa se convierte en un motivo de orgullo y en un impulso para seguir trabajando en la formación deportiva y humana de los chicos.

En un contexto donde el deporte infantil suele batallar contra la falta de recursos y las distancias, el Torneo Internacional en el Club Orosmayo deja una imagen clara: con organización, acompañamiento familiar y mucho compromiso, es posible que niñas y niños del norte jujeño vivan el fútbol como una verdadera herramienta de encuentro, integración y crecimiento.

