Encuentran muertos a dos ancianos en una casa de La Quiaca

Vecinos alertaron a las autoridades tras notar la falta de actividad en el domicilio. Personal policial ingresó al lugar y constató el deceso de las dos personas mayores. La primera lectura del hecho despertó preocupación debido a la simultaneidad de las muertes.
Los cuerpos fueron analizados en sede forense y se determinó que las dos personas fallecieron por causas naturales. Los informes no hallaron signos de daño externo ni lesiones. Con esta confirmación, el expediente judicial fue dado por concluido.
Las autoridades informaron el resultado a los familiares, quienes tomaron a su cargo los trámites funerarios.