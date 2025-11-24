Encuentran muertos a dos ancianos en una casa de La Quiaca

La Quiaca (Imagen ilustrativa)

Dos adultos mayores fueron hallados sin vida dentro de su vivienda en la ciudad de La Quiaca. El hecho se conoció días atrás y derivó en la actuación de la policía y en la intervención de la Justicia. Los estudios médicos confirmaron que ambos fallecieron por causas naturales, sin señales de violencia ni delito.

Vecinos alertaron a las autoridades tras notar la falta de actividad en el domicilio. Personal policial ingresó al lugar y constató el deceso de las dos personas mayores. La primera lectura del hecho despertó preocupación debido a la simultaneidad de las muertes.

La policía notificó al Ministerio Público de la Acusación y se ordenaron estudios de rigor para esclarecer el cuadro.

La Quiaca (1) Confirmación de los peritos médicos Los cuerpos fueron analizados en sede forense y se determinó que las dos personas fallecieron por causas naturales. Los informes no hallaron signos de daño externo ni lesiones. Con esta confirmación, el expediente judicial fue dado por concluido. Las autoridades informaron el resultado a los familiares, quienes tomaron a su cargo los trámites funerarios.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







