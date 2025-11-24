lunes 24 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
24 de noviembre de 2025 - 18:20
Conmoción.

Encuentran muertos a dos ancianos en una casa de La Quiaca

El hallazgo de dos personas mayores sin vida dentro de su casa en La Quiaca generó una intervención policial.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La Quiaca (Imagen ilustrativa)

La Quiaca (Imagen ilustrativa)

Lee además
Control sorpresa en La Quiaca: detectan una moto robada y detienen al conductor
Interior.

Control sorpresa en La Quiaca: detuvieron a un hombre que manejaba una moto robada
Un motociclista murió en Susques.
Trágico.

Un motociclista brasileño derrapó y murió en Jujuy

Vecinos alertaron a las autoridades tras notar la falta de actividad en el domicilio. Personal policial ingresó al lugar y constató el deceso de las dos personas mayores. La primera lectura del hecho despertó preocupación debido a la simultaneidad de las muertes.

La Quiaca (1)

Confirmación de los peritos médicos

Los cuerpos fueron analizados en sede forense y se determinó que las dos personas fallecieron por causas naturales. Los informes no hallaron signos de daño externo ni lesiones. Con esta confirmación, el expediente judicial fue dado por concluido.

Las autoridades informaron el resultado a los familiares, quienes tomaron a su cargo los trámites funerarios.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Control sorpresa en La Quiaca: detuvieron a un hombre que manejaba una moto robada

Un motociclista brasileño derrapó y murió en Jujuy

Rescatan a una mujer que se perdió haciendo trekking en Yala

Causa Cuadernos: la confesión de Fabián Gutierrez, el ex secretario de CFK, sobre los vuelos al sur

Violento intento de robo en Ruta 1: atacaron a un camión y tras una persecución fueron detenidos

Lo que se lee ahora
Rescate en Yala.
Operativo.

Rescatan a una mujer que se perdió haciendo trekking en Yala

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Emanuel Noir, cantante de Ke Personajes durante su juventud. video
Vida.

La dura historia de Emanuel Noir, el cantante de Ke Personajes

Rescate en Yala.
Operativo.

Rescatan a una mujer que se perdió haciendo trekking en Yala

Intento de Robo en Ruta 1
Jujuy.

Violento intento de robo en Ruta 1: atacaron a un camión y tras una persecución fueron detenidos

Carnaval en Jujuy.
Eventos.

¡Ya tiene fecha! El cronograma completo del carnaval 2026 en Jujuy

Un motociclista murió en Susques.
Trágico.

Un motociclista brasileño derrapó y murió en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel