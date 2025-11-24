Un motociclista brasileño derrapó y murió en Jujuy

Un motociclista brasileño de 56 años murió en la Ruta Nacional 52, altura Cerro Overo, departamento Susques. Viajaba junto a una comitiva de diez motos de alta cilindrada cuando perdió el control, derrapó y cayó sobre la cinta asfáltica. La Policía de la Provincia informó que se investigan las causas del siniestro.

El siniestro ocurrió el domingo a las 14 horas. La víctima iba a bordo de una motocicleta de 1050 cilindradas, proveniente de Chile y con destino a San Salvador de Jujuy. En el trayecto habría pasado por un montículo de tierra que habría provocado su pérdida de estabilidad.

Tuvo casco colocado, pero el impacto contra el pavimento fue fatal. La Policía lleva adelante las actuaciones para determinar la mecánica del hecho y evaluar el estado de la superficie de la ruta al momento del accidente.

Como parte de los operativos de prevención, la Policía realizó controles de tránsito y alcoholemia en toda la provincia. El reporte oficial indica que hubo 89 actas por alcoholemia positiva.

Además, se labraron 739 actas por otras infracciones, entre ellas falta de documentación, condiciones irregulares en los vehículos o maniobras riesgosas.

Atropellaron a una adolescente en Humahuaca

El viernes se registró un hecho vial en Humahuaca. Una adolescente de 15 años cruzaba la Ruta Nacional 9 junto a su madre y su abuela cuando una moto sin luces la impactó.

La joven y el conductor fueron trasladados al Hospital General Belgrano. Ambos estuvieron fuera de peligro y recibieron el alta.

Amenazas en Palpalá con un machete

El sábado por la noche se atendieron llamados de vecinos del barrio Virgen del Valle en Palpalá. Señalaron a un hombre que intimidaba a personas del lugar mediante amenazas con un machete.

La Policía intervino y el joven que recibió las amenazas pudo radicar la denuncia correspondiente.