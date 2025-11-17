Una bombacha casi provoca una tragedia de tránsito

Un insólito accidente se registró este fin de semana, en el barrio San Pedro de Paraguay, cuando un motociclista perdió el control de su vehículo después de que una "bombacha voladora" le cayera directamente en el rostro, impidiéndole por completo la visión.

El hombre circulaba en motocicleta sin casco, lo que facilitó que la prenda —que habría caído a causa del fuerte viento registrado en la jornada— se adhiera a su cara mientras manejaba. Según testigos, el motociclista intentó quitarse la bombacha con una mano mientras seguía avanzando, pero terminó chocando y cayendo al asfalto.

image Un motociclista chocó después de que una bombacha le tapara la cara y casi termina en tragedia Casi muere al chocar por una bombacha Afortunadamente, el impacto no generó heridas de gravedad. Sin embargo, el episodio dejó en claro la importancia de usar casco en todo momento mientras se conduce una motocicleta.

La Policía y personal de emergencias confirmaron que el conductor fue atendido en el lugar por lesiones leves y que no hubo terceros involucrados. El hecho se volvió rápidamente tema de conversación entre los vecinos, que no podían creer la particular cadena de eventos que terminó en el accidente.

Más allá del tono casi humorístico de la situación, desde el organismo de seguridad recordaron que circular sin casco sigue siendo una infracción grave y, como en este caso, puede aumentar el riesgo ante cualquier imprevisto.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







