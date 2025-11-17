martes 18 de noviembre de 2025

17 de noviembre de 2025 - 11:45
Insólito siniestro.

Una bombacha casi provoca una tragedia de tránsito

Un motociclista en Paraguay chocó luego de que una bombacha cayera sobre su cara y le tapara la visión. El hecho, insólito, pudo haber terminado en tragedia.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
chocó por una bombacha
image
El hombre circulaba en motocicleta sin casco, lo que facilitó que la prenda —que habría caído a causa del fuerte viento registrado en la jornada— se adhiera a su cara mientras manejaba. Según testigos, el motociclista intentó quitarse la bombacha con una mano mientras seguía avanzando, pero terminó chocando y cayendo al asfalto.

image
Un motociclista chocó después de que una bombacha le tapara la cara y casi termina en tragedia

Un motociclista chocó después de que una bombacha le tapara la cara y casi termina en tragedia

Casi muere al chocar por una bombacha

Afortunadamente, el impacto no generó heridas de gravedad. Sin embargo, el episodio dejó en claro la importancia de usar casco en todo momento mientras se conduce una motocicleta.

La Policía y personal de emergencias confirmaron que el conductor fue atendido en el lugar por lesiones leves y que no hubo terceros involucrados. El hecho se volvió rápidamente tema de conversación entre los vecinos, que no podían creer la particular cadena de eventos que terminó en el accidente.

Más allá del tono casi humorístico de la situación, desde el organismo de seguridad recordaron que circular sin casco sigue siendo una infracción grave y, como en este caso, puede aumentar el riesgo ante cualquier imprevisto.

