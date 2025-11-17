martes 18 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
17 de noviembre de 2025 - 12:15
Tránsito.

Rutas peligrosas de Jujuy: cuatro muertos en choques durante el fin de semana

Desde el jueves 13 al lunes 17 de noviembre se labraron un total de 596 actas en rutas de Jujuy, con 77alcoholemia positiva y 52 siniestros viales.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Rutas peligrosas de Jujuy: cuatro muertos en choques durante el fin de semana

Rutas peligrosas de Jujuy: cuatro muertos en choques durante el fin de semana

Lee además
Exceso de velocidad
Tránsito.

Fin de semana trágico: dos fallecidos y 42 choques en Jujuy
tombola jujena: resultados y numeros ganadores de hoy, lunes 17 de noviembre
Azar.

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, lunes 17 de noviembre

El dato clave en el reporte de este fin de semana fue el número de fallecidos por siniestros viales. En este lapso de tiempo se reportaron cuatro personas fallecidas en las rutas jujeñas (la semana anterior fueron dos).

Otro de los datos que llaman la atención tiene que ver con la cantidad de siniestros que se registraron en las diferentes rutas de la provincia superando los 50.

En total, se labran 596 actas durante los cinco días de operativo. De ese número, 77 corresponden a casos de alcoholemia positiva, mientras que 519 fueron por distintas faltas a la normativa vial. En el informe brindado en la oportunidad no se cuenta con los datos sobre el número de actas registradas por exceso de velocidad, una de las infracciones más graves según el código provincial.

El informe también consigna que se registraron 52 siniestros viales en todo el territorio jujeño, lo que refleja un incremento respecto a fines de semana anteriores. Lamentablemente, cuatro personas perdieron la vida como consecuencia de dos siniestros viales, uno en Ruta 34 y el otro sobre Ruta Nacional 9.

Accidente fatal en el acceso a El Cuarteadero: tres personas perdieron la vida
Accidente fatal en el acceso a El Cuarteadero: tres personas perdieron la vida

Accidente fatal en el acceso a El Cuarteadero: tres personas perdieron la vida

Controles dirección de Tránsito y Seguridad Vial

Total de actas

  • Del 13 al 17 de noviembre: 596
  • Comparativo fin de semana anterior: 647

Actas varias

  • Del 13 al 17 de noviembre: 519
  • Comparativo fin de semana anterior: 607

Actas alcoholemia

  • Del 13 al 17 de noviembre: 77
  • Comparativo fin de semana anterior: 17

Actas velocidad

  • Del 13 al 17 de noviembre: X
  • Comparativo fin de semana anterior: 23

Siniestros viales registrados en total

  • Del 13 al 17 de noviembre: 52
  • Comparativo fin de semana anterior: 42

Fallecidos en siniestro vial

  • Del 13 al 17 de noviembre: 4
  • Comparativo fin de semana anterior: 2

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Fin de semana trágico: dos fallecidos y 42 choques en Jujuy

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, lunes 17 de noviembre

Día de la Sanidad: asueto para los trabajadores de la sanidad con guardias garantizadas

Aumenta el boleto del transporte en San Salvador de Jujuy: cuáles son los nuevos precios

Los mellizos jujeños que nacieron con 27 semanas, estuvieron al borde de morir y desafiaron al destino

Lo que se lee ahora
Colectivos de San Salvador de Jujuy.
Suba.

Aumenta el boleto del transporte en San Salvador de Jujuy: cuáles son los nuevos precios

Por  Federico Franco

Las más leídas

Madres de Jujuy video
Comunidad.

Realizan juntadas de madres en Jujuy: ya son más de 270

Bono de fin de año.
Paritarias.

Confirmaron el bono de fin de año para empleados estatales de Jujuy

Colectivos de San Salvador de Jujuy.
Suba.

Aumenta el boleto del transporte en San Salvador de Jujuy: cuáles son los nuevos precios

Una bombacha casi provoca una tragedia de tránsito
Insólito siniestro.

Una bombacha casi provoca una tragedia de tránsito

 Reunión de Paritarias (Foto de archivo)
Paritarias.

Ofrecen 2,5% de aumento a los gremios docentes

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel