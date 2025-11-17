Rutas peligrosas de Jujuy: cuatro muertos en choques durante el fin de semana

Desde el área de Seguridad Vial de Jujuy, dieron conocer el informe de choques y actas correspondiente al fin de semana, comprendido entre el jueves 13 al lunes 17 de noviembre de 2025. El balance mostró una disminución en cantidad de actas totales labradas con respecto al fin de semana anterior; sin embargo un incremento notorio en actas positivas por alcoholemia y total de choques y o hechos viales.

El dato clave en el reporte de este fin de semana fue el número de fallecidos por siniestros viales. En este lapso de tiempo se reportaron cuatro personas fallecidas en las rutas jujeñas (la semana anterior fueron dos).

Otro de los datos que llaman la atención tiene que ver con la cantidad de siniestros que se registraron en las diferentes rutas de la provincia superando los 50.

En total, se labran 596 actas durante los cinco días de operativo. De ese número, 77 corresponden a casos de alcoholemia positiva, mientras que 519 fueron por distintas faltas a la normativa vial. En el informe brindado en la oportunidad no se cuenta con los datos sobre el número de actas registradas por exceso de velocidad, una de las infracciones más graves según el código provincial.

El informe también consigna que se registraron 52 siniestros viales en todo el territorio jujeño, lo que refleja un incremento respecto a fines de semana anteriores. Lamentablemente, cuatro personas perdieron la vida como consecuencia de dos siniestros viales, uno en Ruta 34 y el otro sobre Ruta Nacional 9. Controles dirección de Tránsito y Seguridad Vial Total de actas Del 13 al 17 de noviembre: 596

Comparativo fin de semana anterior: 647 Actas varias Del 13 al 17 de noviembre: 519

Comparativo fin de semana anterior: 607 Actas alcoholemia Del 13 al 17 de noviembre: 77

Comparativo fin de semana anterior: 17 Actas velocidad Del 13 al 17 de noviembre: X

Comparativo fin de semana anterior: 23 Siniestros viales registrados en total Del 13 al 17 de noviembre: 52

Comparativo fin de semana anterior: 42 Fallecidos en siniestro vial Del 13 al 17 de noviembre: 4

Comparativo fin de semana anterior: 2

