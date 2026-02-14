sábado 14 de febrero de 2026

14 de febrero de 2026 - 11:12
Rutas.

Viajes de Carnaval en Jujuy: errores frecuentes al volante y cómo prevenir accidentes

El feriado XXL de Carnaval concentra un fuerte movimiento en las rutas jujeñas y del país. Te contamos qué tener en cuenta a la hora de viajar.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Estado de las rutas en Jujuy para Carnaval - Imagen de archivo

Estado de las rutas en Jujuy para Carnaval - Imagen de archivo

Llegó el primer fin de semana largo del año con Carnaval y uno de los que concentra un fuerte movimiento en las rutas jujeñas, lo que aumenta los riesgos de siniestros viales. Especialistas en seguridad vial remarcan la importancia de revisar el auto, respetar las normas de tránsito, diferenciar error humano de infracciones graves y evitar el consumo de alcohol para que el viaje sea realmente de descanso.

Emitieron un alerta por tormentas fuertes durante el carnaval en Jujuy
Pronóstico.

Emitieron un alerta por tormentas fuertes durante el carnaval en Jujuy
Cómo extraer efectivo en Carnaval
Servicios.

Carnaval: cómo y dónde extraer efectivo durante el fin de semana largo

Más tránsito, más riesgos: por qué planificar el viaje

Para muchos argentinos, el Carnaval es la oportunidad de hacer una pausa y salir a la ruta hacia distintos destinos turísticos, algo que también se replica en Jujuy con la alta circulación hacia los Valles y la Quebrada. El incremento de vehículos, los trayectos largos y las condiciones climáticas variables, como lluvias intensas o bancos de niebla, obligan a extremar la planificación. Especialistas señalan que en los últimos meses varios siniestros en rutas nacionales volvieron a poner el foco en la prevención y el respeto por las normas de tránsito.

Según Daniel Telmo, analista en Educación y Seguridad Vial de una empresa de seguros, los riesgos más frecuentes en verano están vinculados a fallas mecánicas, distracciones al volante, cansancio, exceso de velocidad y fenómenos climáticos. La buena noticia es que muchos de estos factores pueden reducirse si se revisa el vehículo antes de salir, se programan descansos cada dos o tres horas y se respeta la velocidad máxima, especialmente en curvas, zonas urbanas y tramos en obra.

Conducir de manera responsable protege tanto a quienes viajan como a quienes comparten la ruta y ayuda a evitar problemas legales o administrativos.

Carnaval en Jujuy: estado de las rutas
Estado de las rutas para este domingo 8 de febrero en Jujuy

Estado de las rutas para este domingo 8 de febrero en Jujuy

Error humano vs. infracciones: no es lo mismo

Los especialistas diferencian entre errores humanos inevitables e infracciones graves que multiplican los riesgos. El abogado Juan Pablo Amato explica que el error humano puede surgir de una mala apreciación, como un cálculo fallido al estacionar o una frenada tardía; son situaciones que, aunque peligrosas, no implican necesariamente desprecio por la norma. Otra cosa son conductas como superar ampliamente la velocidad permitida, usar el celular mientras se maneja, pasar semáforos en rojo o conducir bajo efectos del alcohol o drogas, prácticas consideradas infracciones graves que están detrás de muchos siniestros viales.

Documentación

Desde las aseguradoras remarcan que la documentación en regla es parte de la conducción responsable: licencia vigente y habilitante, cédula del vehículo, comprobante de seguro y VTV o revisión técnica cuando corresponda. También subrayan que negarse a un test de alcoholemia o superar los límites establecidos no solo pone en riesgo la vida propia y ajena, sino que puede derivar en fuertes sanciones económicas, inhabilitaciones y complicaciones con la cobertura del seguro.

Carnaval en Jujuy: estado de las rutas
Carnaval en Jujuy: estado de las rutas

Carnaval en Jujuy: estado de las rutas

Consejos básicos para viajar seguro en Carnaval

A la hora de salir a la ruta en este feriado largo de alto movimiento turístico, los especialistas recomiendan:

  • Verificar el estado mecánico del vehículo: frenos, neumáticos (incluida la rueda de auxilio), luces, limpiaparabrisas y niveles de fluidos.

  • Llevar toda la documentación obligatoria al día y visible para controles.

  • Respetar las velocidades máximas, la distancia de seguridad y la señalización horizontal y vertical.

  • Evitar distracciones al volante, como el uso del celular, comer o manipular GPS en movimiento.

  • No conducir si se consumió alcohol o drogas, y designar siempre un conductor responsable.

  • Planificar paradas para descansar, hidratarse y estirar las piernas, sobre todo en viajes largos o con altas temperaturas.

  • En caso de siniestro, realizar la denuncia ante la aseguradora en tiempo y forma, y seguir las indicaciones de las autoridades.

