Servicios municipales por Carnaval: cómo funcionarán en San Salvador de Jujuy

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó la modalidad de prestación de servicios municipales para el lunes 16 y martes 17 de febrero de 2026 , por los feriados de Carnaval.

Desde la Secretaría de Servicios Públicos indicaron que el esquema incluye funcionamiento habitual en algunos servicios y suspensiones o modalidades reducidas en otros, por lo que recomendaron planificar traslados y gestiones con anticipación.

La Dirección de Tránsito y Transporte comunicó que el transporte alternativo prestará servicio con tarifa 2 . En tanto, el transporte urbano funcionará de manera habitual, con refuerzos que llegan hasta Ciudad Cultural .

desentierro Jujuy celebra el Carnaval.

Además, los ascensores urbanos 1 y 2 operarán de 8 a 20 horas. Por su parte, el estacionamiento tarifado no tendrá servicio durante ambos feriados.

Recolección y limpieza

La Dirección General de Higiene Urbana informó que el lunes 16 y martes 17 la recolección domiciliaria será normal, mientras que la limpieza y barrido trabajará con servicio reducido. El servicio especial de microbasurales también se mantendrá normal.

En el caso de los servicios de Limsa, la recolección domiciliaria, comercial y patógena será normal, al igual que el barrido en microcentro y ex Terminal. En cambio, el barrido manual no tendrá servicio, la recolección de malezas y escombros quedará sin prestación, y el barrido mecánico no funcionará, con retorno a la actividad a las 21 horas del martes 17.

Desde el municipio solicitaron la colaboración de los vecinos para respetar días y horarios de recolección. Ante consultas, habilitaron los teléfonos 3883131807 y 3884145713.

Mercados y cementerios

Sobre los mercados, informaron que el lunes 16 no habrá atención al público, mientras que el martes 17 atenderán de 7 a 13 horas. Por último, los cementerios estarán abiertos para visitas de 8 a 18, y la administración atenderá de 8 a 13 horas.