Servicios municipales por Carnaval: cómo funcionarán en San Salvador de Jujuy

Desde la Secretaría de Servicios Públicos indicaron que el esquema incluye funcionamiento habitual en algunos servicios y suspensiones o modalidades reducidas en otros, por lo que recomendaron planificar traslados y gestiones con anticipación.
Transporte y estacionamiento
La Dirección de Tránsito y Transporte comunicó que el transporte alternativo prestará servicio con tarifa 2. En tanto, el transporte urbano funcionará de manera habitual, con refuerzos que llegan hasta Ciudad Cultural.
Además, los ascensores urbanos 1 y 2 operarán de 8 a 20 horas. Por su parte, el estacionamiento tarifado no tendrá servicio durante ambos feriados.
Recolección y limpieza
La Dirección General de Higiene Urbana informó que el lunes 16 y martes 17 la recolección domiciliaria será normal, mientras que la limpieza y barrido trabajará con servicio reducido. El servicio especial de microbasurales también se mantendrá normal.
En el caso de los servicios de Limsa, la recolección domiciliaria, comercial y patógena será normal, al igual que el barrido en microcentro y ex Terminal. En cambio, el barrido manual no tendrá servicio, la recolección de malezas y escombros quedará sin prestación, y el barrido mecánico no funcionará, con retorno a la actividad a las 21 horas del martes 17.
Desde el municipio solicitaron la colaboración de los vecinos para respetar días y horarios de recolección. Ante consultas, habilitaron los teléfonos 3883131807 y 3884145713.
Mercados y cementerios
Sobre los mercados, informaron que el lunes 16 no habrá atención al público, mientras que el martes 17 atenderán de 7 a 13 horas. Por último, los cementerios estarán abiertos para visitas de 8 a 18, y la administración atenderá de 8 a 13 horas.