Carnaval: cómo y dónde extraer efectivo durante el fin de semana largo

Durante el Carnaval , miles de jujeños y turistas recorren la provincia para participar de comparsas, actividades culturales y circuitos turísticos. El aumento del movimiento genera una mayor demanda de efectivo, sobre todo en localidades de la Quebrada y el Ramal.

Para tener en cuenta.

El problema más frecuente en estas fechas surge cuando los cajeros automáticos quedan sin dinero o registran largas filas. Por ese motivo, bancos y comercios recomiendan planificar las extracciones con anticipación.

En localidades como Tilcara, Purmamarca, Humahuaca y Libertador General San Martín , los cajeros suelen trabajar al límite durante fines de semana largos.

Realizar extracciones antes del inicio del fin de semana.

Utilizar cajeros de las redes Red Link y Banelco según disponibilidad.

Elegir puntos céntricos, donde la reposición de efectivo resulta más frecuente.

En San Salvador de Jujuy, los cajeros del microcentro, la vieja terminal, la nueva terminal y supermercados grandes mantienen reposición más constante.

Efectivo en Carnaval

Extracción en supermercados y comercios

Otra alternativa consiste en retirar dinero en supermercados y negocios habilitados mediante tarjeta de débito. Este sistema permite obtener efectivo al momento de realizar una compra.

En muchos casos, esta opción reduce tiempos de espera y evita traslados hacia entidades bancarias. El monto disponible depende de cada comercio y del límite habilitado por la tarjeta.

Puntos de extracción en el interior

En el interior provincial conviene identificar con anticipación los cajeros disponibles:

En Purmamarca funciona un cajero Banelco en la plaza principal.

En Tilcara operan cajeros Link y Banelco en la zona céntrica.

En Humahuaca se concentra un cajero principal con alta demanda.

La Quiaca cuenta con mayor disponibilidad por su condición de ciudad fronteriza.

En San Pedro de Jujuy y Libertador General San Martín existen varios puntos en bancos y supermercados.

En temporada alta, algunos cajeros pueden quedar sin dinero de manera momentánea.

Pago digital: alternativa en crecimiento

El uso de billeteras virtuales reduce la necesidad de efectivo. Aplicaciones como Mercado Pago, Modo, Ualá y Cuenta DNI permiten pagar en locales gastronómicos, turísticos y comercios de la provincia.

Estas plataformas también habilitan transferencias inmediatas, pago de servicios y, en algunos casos, extracción de dinero en comercios adheridos.