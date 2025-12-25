Dónde sacar efectivo en estos días de Navidad y Año Nuevo

Qué operaciones podés hacer aunque el banco esté cerrado
Durante toda la jornada siguen funcionando los canales electrónicos: home banking, apps bancarias, tarjetas de débito y crédito, y billeteras virtuales para pagar, transferir, consultar saldos y movimientos. Es decir: la operatoria diaria se sostiene, aunque no haya ventanilla.
Dónde retirar dinero hoy 24 de diciembre
Cajeros automáticos
La primera opción siguen siendo los cajeros automáticos, que permanecen operativos. Aun así, en fines de semana largos o fechas de alta demanda puede pasar que algunos equipos queden con menos efectivo hasta la próxima recarga.
Efectivo en comercios adheridos
Si te encontrás con cajeros sin saldo o querés evitar la búsqueda, hay una alternativa cada vez más usada: retirar efectivo en comercios adheridos, directamente por caja, con tu tarjeta de débito (y en algunos casos también prepaga). Esto aplica también en Jujuy, donde supermercados, farmacias, estaciones de servicio y distintos locales suelen ofrecer el servicio (siempre sujeto a disponibilidad en caja).
Pago con Débito
Entre las modalidades más extendidas está Visa Débito – Extra Cash, que permite retirar hasta $170.000 por día en locales adheridos (el tope final depende del límite de tu tarjeta y del comercio). Se hace en caja: pedís “extra cash”, retirás y se debita de tu cuenta, sin costo adicional por la extracción.
Payway
Otra opción muy amplia es el retiro de efectivo con Payway: comercios con terminal habilitada pueden ofrecer extracciones hasta $170.000, pagando con débito Visa, Mastercard o Cabal y también con prepagas Visa/Mastercard (siempre sujeto al efectivo disponible en el local).
Y si tenés Mastercard, existe Cash Plus, un servicio que permite retirar hasta $170.000 por día en comercios adheridos (según disponibilidad).
Billeteras virtuales
Además, se suma el retiro con Mercado Pago mediante código QR: desde tu cuenta podés sacar hasta $70.000 por día en total, aunque cada comercio puede tener límites propios y depende del efectivo en caja. La app incluye la opción “Sacar efectivo” para ubicar puntos cercanos.
Cómo pagar sin efectivo: métodos alternativos que funcionan hoy
Para evitar andar con billetes (o si no conseguís efectivo), la recomendación es priorizar: tarjeta de débito, tarjeta de crédito, transferencias, pagos con QR y billeteras virtuales. Todo eso sigue activo durante el asueto y permite pagar desde el celular o la tarjeta en comercios, además de abonar servicios y hacer envíos de dinero entre cuentas.