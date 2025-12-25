Dónde sacar efectivo en estos días de Navidad y Año Nuevo

Las sucursales bancarias no atienden al público este miércoles 24 de diciembre por el asueto dispuesto para el sistema, al que adhirieron las entidades. Además, mañana 25/12 es feriado nacional (y se repite el esquema el 31/12 y 1/1 ), por lo que conviene organizarse con alternativas.

Durante toda la jornada siguen funcionando los canales electrónicos : home banking , apps bancarias , tarjetas de débito y crédito , y billeteras virtuales para pagar, transferir, consultar saldos y movimientos. Es decir: la operatoria diaria se sostiene, aunque no haya ventanilla.

La primera opción siguen siendo los cajeros automáticos , que permanecen operativos. Aun así, en fines de semana largos o fechas de alta demanda puede pasar que algunos equipos queden con menos efectivo hasta la próxima recarga.

Si te encontrás con cajeros sin saldo o querés evitar la búsqueda, hay una alternativa cada vez más usada: retirar efectivo en comercios adheridos , directamente por caja, con tu tarjeta de débito (y en algunos casos también prepaga). Esto aplica también en Jujuy , donde supermercados, farmacias, estaciones de servicio y distintos locales suelen ofrecer el servicio (siempre sujeto a disponibilidad en caja).

Entre las modalidades más extendidas está Visa Débito – Extra Cash, que permite retirar hasta $170.000 por día en locales adheridos (el tope final depende del límite de tu tarjeta y del comercio). Se hace en caja: pedís “extra cash”, retirás y se debita de tu cuenta, sin costo adicional por la extracción.

Otra opción muy amplia es el retiro de efectivo con Payway: comercios con terminal habilitada pueden ofrecer extracciones hasta $170.000, pagando con débito Visa, Mastercard o Cabal y también con prepagas Visa/Mastercard (siempre sujeto al efectivo disponible en el local).

Y si tenés Mastercard, existe Cash Plus, un servicio que permite retirar hasta $170.000 por día en comercios adheridos (según disponibilidad).

Además, se suma el retiro con Mercado Pago mediante código QR: desde tu cuenta podés sacar hasta $70.000 por día en total, aunque cada comercio puede tener límites propios y depende del efectivo en caja. La app incluye la opción “Sacar efectivo” para ubicar puntos cercanos.

Cómo pagar sin efectivo: métodos alternativos que funcionan hoy

Para evitar andar con billetes (o si no conseguís efectivo), la recomendación es priorizar: tarjeta de débito, tarjeta de crédito, transferencias, pagos con QR y billeteras virtuales. Todo eso sigue activo durante el asueto y permite pagar desde el celular o la tarjeta en comercios, además de abonar servicios y hacer envíos de dinero entre cuentas.