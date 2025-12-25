jueves 25 de diciembre de 2025

25 de diciembre de 2025 - 09:34
Sociedad.

Dónde sacar efectivo en estos días de Navidad y Año Nuevo

Durante los días festivos, las entidades financieras no abrirán por lo que existen alternativas para sacar efectivo y operaciones digitales.

Qué operaciones podés hacer aunque el banco esté cerrado

Durante toda la jornada siguen funcionando los canales electrónicos: home banking, apps bancarias, tarjetas de débito y crédito, y billeteras virtuales para pagar, transferir, consultar saldos y movimientos. Es decir: la operatoria diaria se sostiene, aunque no haya ventanilla.

sacar efectivo
Dónde sacar efectivo en estos días de Navidad y Año Nuevo

Dónde sacar efectivo en estos días de Navidad y Año Nuevo

Dónde retirar dinero hoy 24 de diciembre

Cajeros automáticos

La primera opción siguen siendo los cajeros automáticos, que permanecen operativos. Aun así, en fines de semana largos o fechas de alta demanda puede pasar que algunos equipos queden con menos efectivo hasta la próxima recarga.

Efectivo en comercios adheridos

Si te encontrás con cajeros sin saldo o querés evitar la búsqueda, hay una alternativa cada vez más usada: retirar efectivo en comercios adheridos, directamente por caja, con tu tarjeta de débito (y en algunos casos también prepaga). Esto aplica también en Jujuy, donde supermercados, farmacias, estaciones de servicio y distintos locales suelen ofrecer el servicio (siempre sujeto a disponibilidad en caja).

Pago con Débito

Entre las modalidades más extendidas está Visa Débito – Extra Cash, que permite retirar hasta $170.000 por día en locales adheridos (el tope final depende del límite de tu tarjeta y del comercio). Se hace en caja: pedís “extra cash”, retirás y se debita de tu cuenta, sin costo adicional por la extracción.

Payway

Otra opción muy amplia es el retiro de efectivo con Payway: comercios con terminal habilitada pueden ofrecer extracciones hasta $170.000, pagando con débito Visa, Mastercard o Cabal y también con prepagas Visa/Mastercard (siempre sujeto al efectivo disponible en el local).

Y si tenés Mastercard, existe Cash Plus, un servicio que permite retirar hasta $170.000 por día en comercios adheridos (según disponibilidad).

Billeteras virtuales

Además, se suma el retiro con Mercado Pago mediante código QR: desde tu cuenta podés sacar hasta $70.000 por día en total, aunque cada comercio puede tener límites propios y depende del efectivo en caja. La app incluye la opción “Sacar efectivo” para ubicar puntos cercanos.

Billeteras virtuales

Cómo pagar sin efectivo: métodos alternativos que funcionan hoy

Para evitar andar con billetes (o si no conseguís efectivo), la recomendación es priorizar: tarjeta de débito, tarjeta de crédito, transferencias, pagos con QR y billeteras virtuales. Todo eso sigue activo durante el asueto y permite pagar desde el celular o la tarjeta en comercios, además de abonar servicios y hacer envíos de dinero entre cuentas.

