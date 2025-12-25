Más de 100 personas en situación de calle compartieron la Navidad en Jujuy

Cena navideña organizada por la ONG Por Una Sonrisa.

En un gesto de solidaridad que conmovió a la comunidad, la ONG Por Una Sonrisa transformó la Vieja Estación en un refugio de alegría esta Nochebuena en San Salvador de Jujuy. Más de 100 personas en situación de calle y familias vulnerables se reunieron para disfrutar de una cena completa, cocinada con donaciones recolectadas previamente.

Voluntarios de distintos puntos de la provincia se unificaron en esta iniciativa, que buscó llevar no solo comida, sino "una cena de amor" a quienes más lo necesitan. Platos calientes, postres y bebidas llenaron las mesas bajo las estrellas, creando un ambiente familiar pese a las adversidades.

Una de las imágenes fuertes fue la presencia de varios bebes y niños junto a sus madres y padres, algunos en situación de adicción.

cena navideña Semanas de esfuerzo comunitario para la Navidad solidaria Semanas antes del 24 de diciembre, la organización lanzó un llamado masivo a la comunidad jujeña para donar alimentos, productos de higiene y utensilios. La respuesta fue muy positiva, ya que vecinos, comercios y particulares aportaron lo necesario para preparar el esta tan importante cena destacando el espíritu colaborativo de Jujuy.

Por una sonrisa - ong

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.