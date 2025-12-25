jueves 25 de diciembre de 2025

25 de diciembre de 2025 - 17:22
Solidaridad.

Más de 100 personas en situación de calle compartieron la Navidad en Jujuy

La ONG Por Una Sonrisa organizó una emotiva cena de Nochebuena en la Vieja Estación de Jujuy, donde muchas familias en estado de vulnerabilidad pudieron tener su noche de Navidad.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Cena navideña organizada por la ONG Por Una Sonrisa.

Cena navideña organizada por la ONG Por Una Sonrisa.

Voluntarios de distintos puntos de la provincia se unificaron en esta iniciativa, que buscó llevar no solo comida, sino "una cena de amor" a quienes más lo necesitan. Platos calientes, postres y bebidas llenaron las mesas bajo las estrellas, creando un ambiente familiar pese a las adversidades.

Una de las imágenes fuertes fue la presencia de varios bebes y niños junto a sus madres y padres, algunos en situación de adicción.

cena navideña

Semanas de esfuerzo comunitario para la Navidad solidaria

Semanas antes del 24 de diciembre, la organización lanzó un llamado masivo a la comunidad jujeña para donar alimentos, productos de higiene y utensilios. La respuesta fue muy positiva, ya que vecinos, comercios y particulares aportaron lo necesario para preparar el esta tan importante cena destacando el espíritu colaborativo de Jujuy.

Por una sonrisa - ong

