martes 16 de diciembre de 2025

16 de diciembre de 2025 - 17:54
Solidaridad.

El sueño de un techo: niños de dos escuelas de Purmamarca necesitan ayuda

El Bachillerato Nº 18 y la Escuela Nº 21 impulsan una movida artística solidaria para recaudar fondos y mejorar la cancha que comparten, hoy deteriorada y sin techo.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Los chicos de Purmamarca necesian ayuda.

Los chicos de Purmamarca necesian ayuda.

Solidaridad con los chicos de Purmamarca.

Solidaridad con los chicos de Purmamarca.

En una entrevista con TodoJujuy.com, la la directora del Bachillerato Nº 18, Miriam Ibarra, explicó la situación actual. “Estamos realizando una movida artística solidaria con el fin de recaudar fondos para rehacer la cancha, que está muy deteriorada, y también el techo de la misma”. Este espacio es compartido con la Escuela Primaria Nº 21 Pedro Goyena, y resulta fundamental para el dictado de educación física y múltiples actividades escolares.

"Las condiciones climáticas de la zona representan una dificultad permanente. El fuerte sol, las bajas temperaturas y el viento constante obligan a suspender o limitar muchas propuestas. A veces no podemos realizar actividades como expos educativas, campeonatos interinstitucionales, proyectos con la comunidad o incluso la tradicional elección de la reina, que se hace todos los años”, añadió.

Ante este panorama, la comunidad educativa decidió salir a buscar apoyo. La convocatoria está dirigida no solo a los vecinos de Purmamarca, sino también a toda la provincia y al país. “Pedimos la colaboración de la comunidad purmamarqueña, jujeña y, si es posible, a nivel nacional. Estamos organizando también una movida virtual y vamos a difundir una cuenta porque muchas personas ya quieren sumarse”, indicó.

Para colaborar comunicarse al siguiente número de teléfono: 3888635013.

Solidaridad con los chicos de Purmamarca.
Solidaridad con los chicos de Purmamarca.

Solidaridad con los chicos de Purmamarca.

Movida solidaria

El 19 de diciembre, de 19 a 22 horas, en el Bachillerato Nº 18 de Purmamarca se realizará un festival para juntar fondos y transformar un sueño compartido en una realidad: un espacio seguro, cubierto y adecuado para que niños y jóvenes puedan aprender, jugar y encontrarse sin depender del clima.

La iniciativa cuenta con el respaldo solidario de varios artistas jujeños, que se sumaron desinteresadamente para acompañar la causa. Entre ellos se encuentran Tomás Lipán, Memo Vilte, Alexander Cruz, Zambazul, Los Chacras, Los Diableros de la Peña, Los Hermanos Arjona, Confraternidad Salay, Nuna Kuna y otros, además de cuerpos de danza como Juventud Prolongada, uno de los más reconocidos del momento.

“Con un granito de arena de cada uno podemos cubrir esta necesidad tan importante para nuestros estudiantes”, finalizó la directora.

Juan Vanega fue asesinado en en barrio Tupac Amaru de Alto Comedero. video
Relato.

El video de Juan Vanega antes de ser asesinado que conmueve a Jujuy

Por  Victoria Marín

