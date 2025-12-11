jueves 11 de diciembre de 2025

11 de diciembre de 2025 - 10:25
Purmamarca.

El Manantial del Silencio hará el primer Mercadito Navideño

El 20 y 21 de diciembre se hará el primer Mercadito Navideño en la Quebrada de Humahuaca organizado por el Manantial del Silencio.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El Manantial del Silencio organiza el primer Mercadito Navideño

El Manantial del Silencio organiza el primer Mercadito Navideño

El Manantial del Silencio llevará adelante el primer Mercadito Navideño de la Quebrada de Humahuaca, una propuesta especial que se desarrollará el 20 y 21 de diciembre, desde el mediodía, en el reconocido hotel.

La jornada contará con artesanos de toda la provincia, quienes ofrecerán sus productos en un espacio pensado para disfrutar en familia. También habrá juegos para los niños y diversas actividades destinadas a los más pequeños.

Durante ambos días, los visitantes podrán vivir el espíritu de la Navidad, conocer a Papá Noel y dejarle su cartita, en un entorno rodeado de magia y creatividad.

El evento incluirá música en vivo, con la presentación del reconocido Tomás Lipán, además de otras sorpresas preparadas por el hotel para quienes asistan.

El Manantial del Silencio organiza el primer Mercadito Navideño
El Manantial del Silencio organiza el primer Mercadito Navideño

El Manantial del Silencio organiza el primer Mercadito Navideño

